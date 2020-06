Europese Commissie in verlegenheid gebracht door rol adviesbureau in EU-asielbeleid

De Europese Commissie heeft het schaamrood op de wangen staan. Management-adviesbureau McKinsey wist voor bijna een miljoen euro de Europese Commissie te adviseren over het stroomlijnen van het asielbeleid, met niets anders dan holle woorden en pure managementtaal.



De Turkije-deal zorgde ervoor dat Griekenland de asielzoekers terug zou sturen naar Turkije. Het ging vanaf dat moment niet langer meer over vluchtelingen of immigranten maar over ‘irreguliere asielzoekers’. Maar Griekenland zat zo ram vol, dat ook die irreguliere asielzoekers bleven steken in het systeem. Er moest gemanaged worden.

En wie managet er nou beter dan management-adviesbureau McKinsey? Dat niets anders doet dan performance optimizations met een holistic view voor een integral approach? Ze legden uit hoe ze de input gingen streamlinen en zo meer productive konden worden.

“In mei 2017 presenteerde McKinsey zijn eindrapport. Ook daarin wemelt het van het jargon, zoals ‘performance management systems’ en ‘een gestroomlijnd end-to-end-asielproces’.”

Dergelijke nonsens klonk de EU als muziek in de oren. Dit waren de mensen die de Europese Commissie moest hebben voor deze taak! En toen ging alles mis en kostte het belachelijk veel geld. Wegens ‘tijdgebrek en politieke druk’ werd het traject van de openbare aanbesteding ook nog eens niet afgelegd, dus gooiden ze in feite geld weg omdat het wel mooi klonk. Heel normaal, zo’n democratisch en fatsoenlijk functionerende Europese Commissie.