Filmpje! Theo Hiddema veegt de vloer aan met Halsema en eist: STOP alle corona-vervolgingen

Theo Hiddema heeft vandaag op schitterende wijze de vloer aangeveegd met de waardeloze, corrupte en hypocriete burgemeester van Amsterdam: Femke Halsema. Haar beslissing om de Deugdemonstratie op de De Dam gisteren gewoon door te laten gaan terwijl deelnemers de regel van anderhalve meter aan hun laars lapten was, aldus Hiddema, méér dan onacceptabel… en kan maar tot één conclusie leiden: alle vervolgingen wegens corona-‘misdrijven’ moeten gestopt worden.

Gisteren liep Femke Halsema mee in de BLM-massademonstratie op de Dam. Vervolging wegens corona-overtredingen leidt sindsdien tot rechtsongelijkheid en is dus niet meer te verdedigen. @THiddema stelt daarom voor om alle lopende vervolgingen STOP te zetten ⤵️ #FVD pic.twitter.com/C2l8Pqk0gg — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) June 2, 2020

Politici en burgemeesters lopen “al maanden predikend rond,” aldus Hiddema in de Tweede Kamer vandaag. “‘Samen sterk, samen anderhalve meter, en we redden het samen.’ Deze minister handhaaft het zelfs in hoogst eigen persoon. En dan krijg je nu dit spektakel op De Dam, het ijdele vertoon van mevrouw Halsema, met veel ijdel vertoon van betrokkenheid, ondersteunt daar een demonstratie.”

“Dat is te gek voor woorden,” sneerde het Kamerlid van Forum voor Democratie. “Wat daar is gebeurd, dat is een zeldzaam staaltje wetteloosheid en rechtsongelijkheid.”

“Dat kunt u,” zei Hiddema vervolgens terecht tegen minister Ferd Grapperhaus, “niet meer repareren. “Dat heeft zich al vertrokken. Dat is een affront jegens alle mensen die nu, ondernemers of particulieren, worden vervolgd omdat ze in overtreding zijn geweest voor die anderhalve meter. Dat geeft ellende in de rechtszaal,” aldus de bekende strafpleiter die dus weet waar hij over spreekt.

“Vraag aan de minister, is hij bereid na dit echec wat op rekening komt van bestuurders — het gezag dus — om het openbaar ministerie een aanwijzing te geven dat alle lopende vervolgingen tegen verdachten wegens overtreding van de anderhalvemeterregeling worden stopgezet?” vroeg Hiddema Grapperhaus vervolgens.

Het is een logische redenering. Zoals Hiddema terecht stelt is er nu sprake van een enorme rechtsongelijkheid en willekeur. Nette, brave burgers worden keihard aangepakt als ze per ongeluk 30 centimeter te dicht bij een ander staan, maar linkse Deugmenschen die het liefst een gewelddadige revolutie willen creëren komen overal mee weg. Dat kan niet. De rechtsstaat eist dat iedereen gelijk behandeld wordt. Als de Damschreeuwers wegkomen met hun gedrag, dan de rest van Nederland ook.

Maar wat was de reactie van CDA’er Grapperhaus? Juist: “Nee, dat ben ik niet.”

Hij is niet bereid om deze rechtsongelijkheid, om deze willekeur ongedaan te maken. Er is één regel voor 99% van de Nederlanders, maar een heel andere regel voor de 1% linkse Deugers.

Zoals Hiddema vervolgens terecht opmerkte: “Dan krijg de rechter het erg druk.”