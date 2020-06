Geert Wilders is er helemaal klaar mee: ‘Ik ben het spuugzat. Nederland is géén racistisch land!

Het veroordelen van mensen op basis van kleur is altijd fout, aldus Wilders. Hij hekelt het daarom dat ‘de elite’ ons de massa-immigratie door de strot douwt en daarbij niet wil erkennen wat voor problemen het heeft opgeleverd. Op dag van de zoveelste hoorzitting rondom de ‘minder-minder’-rechtszaak komt Wilders met een ferme boodschap naar zijn tegenstanders!

Wilders vindt het belachelijk dat de politieke elite de ‘discriminerende elite’ ons land heeft geïmporteerd en daar geen verantwoording voor aflegt. Ondertussen wordt de autochtone Nederlander van alles verweten. En dit is dus onredelijk aldus Geert Wilders.

Door deze zelfhaat van onze elite zijn normale autochtone Nederlanders zich vreemden gaan voelen in eigen land, althans als we Wilders moeten geloven. Zij durven niet meer voor hun eigen mening of traditie uit te komen omdat ze bang zijn zwart te worden gemaakt.

Ondertussen vindt Wilders het belachelijk dat niemand het heeft over de echte problemen. Zoals vrouwen die bepaalde delen van steden mijden, omdat ze niet over straat durven te gaan. Of homo’s die in elkaar worden geslagen. De deugmens kijkt weg bij dit soort problemen, of probeert het probleem van bepaalde groepen in Nederland te bagatelliseren.

Dat Nederlanders massaal schuldig zijn aan racisme wordt ons aangepraat door linkse warhoofden aldus Wilders. Wilders is op oorlogspad tegen de anti-racisten.