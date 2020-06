Greta Thunberg hekelt politici vanwege pr-stunts! ‘Zelfs Merkel stond in de rij voor een foto’

Greta Thunberg lijkt ‘wakker’ te worden. Ze komt erachter dat politici maar al te graag met haar op de foto willen voor wat goede reclame. Ze steunen niet per se haar idealen, maar willen gewoon even genieten van de positieve aandacht. En dat schiet in het verkeerde keelgat van de onze klimaatgoeroe.

Thunberg had geen goed woord over over politici die zichzelf willen promoten door met haar op de foto te gaan. Ze hekelde zich aan het feit dat Angela Merkel ook per se met haar een ‘selfie’ wilde maken. Terwijl de twee dames qua ideologie mijlenver uit elkaar liggen.

In deze schaamteloze acties ziet Grunberg niets meer dan zelfpromotie van politici, die weer even wat goodwill kunnen kweken bij hun achterban.

“Ze zagen me en roken meteen een kans om een foto met mij te maken voor hun Instagramaccount”, klonk het. “Het leek wel of ze even vergeten waren dat ze zich moesten schamen omdat ze de generaties ná hen teleurgesteld hadden.”

Thunberg komt er langzamerhand achter dat politici haar alleen gebruiken voor zelfpromotie, en inderdaad Thunberg wordt opvallend veel gepusht door tal van politici, partijen en bedrijven. Maar de vraag is of deze partijen nu echt overtuigd zijn van haar idealen of gewoon aan slimme marketing doen.

“Het was niet alleen Merkel, het waren er veel. En dat gebeurt de hele tijd. Ze willen gewoon naast me staan, zodat ze het daarna op sociale media kunnen posten. Zo lijkt het of ze begaan zijn met het klimaatprobleem.”