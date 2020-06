Grimmige sfeer bij verboden protest Viruswaanzin op Malieveld, al twee betogers opgepakt

Actiegroep Viruswaanzin kreeg wederom een verbod om te demonstreren op het Malieveld in Den Haag. ‘Nou, dan komen we op persoonlijke titel’, zeiden de betogers. En dat is precies wat ze vanmiddag deden! Zo’n honderd man is komen opdagen en de burgemeester heeft al een noodbevel afgekondigd. Er zijn tot nu toe twee mensen opgepakt.

Iedereen die niet uit Den Haag komt moet op last van de burgemeester het Malieveld verlaten. Kennelijk heerst er een ‘rare sfeer’ en, zo zegt verslaggever Lex de Jonge: “Iedereen wacht op actie, zo lijkt het.” Een fikse knokpartij lijkt dus niet uitgesloten, er zijn immers al twee mensen opgepakt en daar zal het vast niet bij blijven. Er is kennelijk ook behoorlijk veel politie aanwezig, wat de gemoederen natuurlijk ook niet bepaald sust.

En alsof dat nog niet grimmig genoeg is, heeft ook Edwin Wagensveld van Pegida Nederland gezegd te zullen komen. Hij vertelt ons in feite dat hij de officieuze demonstratie komt kapen, en zegt: “Het gaat mij niet zozeer om die 1,5 meterregels. Ik ga daar gewoon staan om gebruik te maken van mijn grondrecht en wil me vooral niet laten intimideren”, vertelt Wagensveld. ,,Iedereen staat er voor zich, dus er is geen sprake van een organisatie. Iedereen mag daar gewoon wandelen.” Met andere woorden: ‘Ik ga daar gewoon staan en zeggen dat ik daar gewoon mag staan want grondrechten.”

Iets zegt me dat de politie daar dat op dit moment anders ziet. En terecht, dit is gewoon een kans om later slachtoffer te kunnen spelen en weer een aanleiding om in de media te komen. Beetje sneu.