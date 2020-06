GroenLinks wil discussie beginnen over JP Coen-beeld Hoorn: ‘Misschien moeten we het maar verplaatsen’

In Hoorn is de discussie opgelaaid rondom een beeld van JP Coen. Fractievoorzitter van GL Hoorn wil nu alvast de discussie beginnen voordat de ‘radicalen’ de discussie kapen. Op zich geen slechte gedachte, jammer alleen dat fractievoorzitter Drommel het beeld zo snel mogelijk wil verplaatsen. GL Hoorn voelt de hete adem van BLM.

Ik moet zeggen dat ik de mening van Drommel steun dat de discussie over dit soort thema’s via de politiek moeten worden gevoerd. Kijkend naar het buitenland zijn de risico’s op ontsporing en geweldsexplosies reëel aanwezig.

„Met de acties van Black Lives Matter en wat er met George Floyd is gebeurd. Aan de andere kant zie je dat de protesten hier en daar mislopen. Door de discussie nu op een goede manier te voeren wil ik voorkomen dat we niets doen met het sentiment in de samenleving. En ik wil ook niet dat extremisten ermee aan de haal gaan. Zowel voor- als tegenstanders”

De fractievoorzitter van VOCHoorn – ja, zo heet die partij dus echt – vindt het complete nonsens dat GL dit onderwerp aansnijdt. Het is zoals hij het noemt ‘popiejopiepolitiek’. Niks anders dan onvervalst populisme om wat zieltjes te winnen.

„Dit is popiejopiepolitiek naar aanleiding van iets dat in Amerika gebeurt. Het is volstrekt buiten alle orde om, om dit nu in Hoorn te bespreken. Achteraf is het makkelijk om terug te kijken op wat goed en fout is. Natuurlijk heeft deze man dingen gedaan die niet goed zijn, maar dat is te zien op het plakkaat aan het standbeeld.”

De lokale museumdirecteur zou het enorm betreuren als het beeld weg wordt gehaald uit de openbare ruimte. Volgens hem is juist goed om dit soort beelden te laten staan. Hierdoor blijft men juist discussies behouden over gevoelige thema’s. Het wegstoppen van ons verleden in een museum zal dit soort discussies bij een groot deel van de bevolking doen verdwijnen. Zij zijn zich dan niet meer bewust van dit soort thema’s of gebeurtenissen.

„Je kan zo’n standbeeld het beste zien als een steentje in je schoen. Waar je steeds je eigen geschiedenis kritisch bevraagt. Als je het in museale context zet, haal je het uit de openbare ruimte en voor een groot deel van de mensen zal de discussie rondom het beeld en onze geschiedenis minder gevoerd gaan worden. En dat is juist zo belangrijk.”