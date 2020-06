Het is weer raak! Syrische terreurverdachte aangehouden in azc

Een bewoner van het asielzoekerscentrum in het Friese dorp Balk, blijkt stout te zijn geweest. Het gaat om een 24-jarige Syriër die vermoedelijk lid is geweest van Ahrar al-Sham, een islamitische organisatie die door Nederland als terreurorganisatie wordt gezien. Is dat even balen voor deze toekomstige dokter/ingenieur/advocaat!

De NOS grijpt werkelijk álles aan om maar nieuws te kunnen genereren. Wederom berichten ze over een incident dat totaal losstaat van tientallen vergelijkbare incidenten, die werden gepleegd door grofweg dezelfde groep(en). Kennelijk snapt men bij de NOS niet dat een extreem kleine minderheid het voor de rest van ‘de groep’ verpest met dit soort gedrag. Erg jammer dat er nu een enkele Syrische vluchteling uit wordt gepikt en wordt aangepakt, puur en alleen omdat er toevallig gegronde verdenkingen van verward gedrag terreurdaden zijn.

Het is zó jammer dat al die honderdduizenden vluchtelingen, die gewoon een normaal bestaan willen opbouwen, continu last hebben van steeds maar weer die rotte appels die ertussen zitten en een overheid die ze er tussenuit weet te pikken. Straks gaan mensen nog een patroon zien en geeft dat af op al die Syrische vluchtelingen die officieel nog geen Nederlands staatsburgerschap (en dus geen Nederlander maar Syriër/vluchteling) zijn.

Hoe deze man heeft kunnen ontsnappen aan de grondige werkwijze en procedures van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, en dus al die tijd gewoon in ons land heeft kunnen rondlopen, is een raadsel. Gelukkig hebben ze hem op kunnen pakken voor hij z’n halve azc ook heeft weten te radicaliseren. Althans, dat hoop ik maar. Want vastzitten in een rot situatie en zonder enig perspectief, dan wordt je eerder vatbaar voor radicale praatjes natuurlijk. Maar voor hetzelfde geldt heeft hij z’n leven gebeterd, krijgt ‘ie nog een taakstrafje en doet de rest van het azc de komende jaren wel gewoon normaal. Kan toch gewoon?!