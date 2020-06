Hugo de Jonge maakt zijn running mate bekend: ‘Ali B moet de schoenenkoning aan de overwinning helpen!’

CDA-oogappel Hugo de Jonge houdt wel van een beetje shinen. Zijn het niet zijn blitse schoenen, dan haalt de vicepremier en minister van Volksgezondheid wel iets anders uit zijn trukendoos om het lijsttrekkerschap van zijn partij binnen te slepen. Niemand minder dan ‘knuffelmarokkaan’ Ali B heeft zichzelf gepresenteerd als dé running mate van De Jonge.

De Jonge doet er alles aan om cool gevonden te worden, en nu het wow-effect van zijn blitse schoenen een beetje te lijkt zijn uitgewerkt, speelt hij een nieuwe troefkaart: Ali B. In een filmpje, gedeeld door De Jonge op Twitter, spreekt de Marokkaanse presentator en rapper vol lof over de vicepremier.

“Ik ben Ali B. en voor mij is Hugo de Jonge de ideale lijsttrekker van het CDA. Omdat ik geloof dat politie in deze tijd niet cynisch moeten zijn, heel wijs, moedig, een beetje humor en zelfspot.”

De campagne voor het lijsttrekkerschap van het CDA is begonnen ➡️ https://t.co/GqvNrUDXNB Dank @AliBouali voor je support! 👊 ⬇️ Ook meedoen met #teamhugo? Meld je aan op wijkiezen@hugodejonge.nl! pic.twitter.com/YvNr0gSqz0 — Hugo de Jonge (@hugodejonge) June 27, 2020

Ali B is zelfs zo onder de indruk van De Jonge dat hij overweegt om voor het eerst in zijn leven op het CDA te stemmen als De Jonge ook daadwerkelijk het lijsttrekkerschap weet binnen te slepen.

Of Ali B een mooi bedrag voor deze promotie heeft ontvangen of dat hij simpelweg angstig is voor de kandidatuur van Pieter Omtzigt en Mona Keijzer (beiden sluiten een samenwerking met het FVD en de PVV niet uit, De Jonge deed dat wél) is niet bekend, maar een opmerkelijke move is het wel. Of misschien ook wel niet: Zowel De Jonge als Ali B staan maar wat graag in de spotlights…