Hypocriete Femke Halsema verbiedt opeens ALLE DEMONSTRATIES op de Dam tijdens ‘coronacrisis’

Dit is ronduit lachwekkend. Femke Halsema heeft namens de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland het besluit genomen dat alle demonstraties op de Dam voorlopig verboden worden. En waarom ook niet? Mevrouw heeft haar extreem-linkse deugfeestje immers al gehad.

Het Parool legt uit dat Halsema dit nieuws mededeelt in een brief aan Hella Rottenberg, “die donderdagavond een protest heeft georganiseerd tegen de weigering van Nederland om vluchtelingenkinderen uit Griekenland op te nemen.” De actie is verplaatst naar het Museumplein.

“De Amsterdamse driehoek stelt echter vast dat demonstraties in deze periode van pandemie op deze specifieke locatie extra risico’s met zich meebrengen van spontane, ongewenste en ongeorganiseerde aanwas en vermenging van mensen waardoor de noodzakelijke en verplichte anderhalve meter niet ten alle tijden kan worden nageleefd,” aldus Halsema in de brief. Daarom moet het dus plaatsvinden op het Museumplein waar het ‘gevaar’ van ‘spontane’ aanwas minder groot zou zijn.

Met andere woorden, mevrouw heeft haar grote hobbydemonstratie gehad, en nu worden demonstraties opeens verboden op de Dam. Nu mogen mensen alleen nog maar feestvieren op het Museumplein, wat natuurlijk veel minder indrukwekkend is.

Denkt mevrouw nu werkelijk dat gewone mensen hierin trappen? Dat kan toch bijna niet?

Natuurlijk slaat het om een geheel andere reden ook nog eens nergens op: als protesten op het Museumplein geen gevaar voor de volksgezondheid vormen, dan kunnen ze net zo goed gehouden worden op de Dam.