Idioot-links: ‘homonationalist Fortuyn demoniseerde de islam’ – AIVD: islamitische terreuraanslag op Gay Pride verijdeld

Het Openbaar Ministerie zegt dat er een grote aanslag in Nederland is voorkomen, door de aanhouding van zes mannen op 27 september 2018. Zij wilden ‘met bomvesten en kalasjnikovs’ de Gay Pride in Amsterdam terroriseren. Extreemlinks verpest liever een standbeeld van ‘islamofobe homonationalist’ Pim Fortuyn. Welkom in 2020.

Het jaar 2020 zit vol tegenstellingen, ironie en tegenstrijdigheden. Zo demonstreert men tegen politiegeweld door de boel te plunderen, in de fik te steken of zelfs over te nemen. Maar wel janken als de politie vervolgens ingrijpt.

En zo roept men op in gesprek te willen over racisme en bewustwording te willen creëren, maar besluit men op eigen initiatief om ‘de fictieve Zwarte Piet’ te bedreigen en standbeelden alvast neer te halen of te besmeuren. Ook als het gaat om standbeelden die niets of vrij weinig met de hedendaagse (vermeende) problematiek te maken hebben.

Maar professioneel debielenclubje ‘Helden van nooit’ durft nog wel een stapje verder te gaan. Want op de dag dat het OM bekendmaakt dat de AIVD een islamitische terreuraanslag op de Amsterdamse Gay Pride heeft verijdeld, gaat dit clubje het besmeuren van Fortuyns’ standbeeld goedpraten, en wel op de volgende manier:

Pim Fortuyn, de eerste openlijke belichaming van het homonationalisme (wat?!) in Nederland, propageerde racisme, anti-immigratiebeleid en nationalisme gestoeld op uitsluiting. Fortuyn hoort niet verheven te worden want Fortuyn is nooit een held geweest.

Homonationalisme plaatst de mythe van een succesvol afgeronde TQLBHIA+ (ja, echt) vrijheidsstrijd haaks op de racistische illustratie van de Islam als dreiging voor de Nederlandse samenleving.

Wat een intolerante debielen, ‘islam’ is helemaal niet met een hoofdletter.