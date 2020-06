Indrukwekkend! ‘Slechts’ 200 mensen komen opdagen bij anti-Israël protest…

Ze kunnen nog iets leren van de BLM-demonstranten die duizenden mensen op de been weten te brengen: ‘De pro-Palestina’ en ‘anti-Israël’ demonstranten. Niet meer dan 200 mensen wisten ze te mobiliseren voor hun ‘stille protest’ in Amsterdam…

De aanleiding voor de demonstratie was dat Nederland zich anders zou moeten opstellen tegenover Israël. Sterker nog: Tijdens de betoging werd dat zelfs afgedwongen:

“Nu Israël stukken van de Westelijke Jordaanoever wil annexeren, nog gewelddadiger wordt dan het al was en onze regering maar ook linkse politieke partijen de andere kant op blijven kijken, zullen we de straat op moeten!”

Een opmerkelijk tafereel aan de hele demonstratie was dat een van de gastsprekers beroeps-demonstrant Jerry Afriyie was. En jawel, die kennen wij natuurlijk als de oprichter en de frontman van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet. Hoe gekleurd willen we het hebben?