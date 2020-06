Is de magie van Trump uitgewerkt? ‘Magere opkomst bij verkiezingscampagne in Oklahoma’

Na de desastreuze coronacrisis in de Verenigde Staten, hield zittend president Donald Trump voor het eerst een campagnebijeenkomst in de Republikeinse staat Oklahoma. Dat liep echter iets anders dan verwacht. Waar hij had gehoopt op 19.000 supporters, bleek uiteindelijk slechts een derde van de stoeltjes bezet…

Toch ging Trump er hard in tijdens zijn speech in de zogeheten Sooner State. In zijn toespraak van een uur en drie kwartier verdedigde hij zijn veelbesproken en bekritiseerde aanpak van het coronavirus. Ook was hij stellig over het neerhalen van ‘controversiële standbeelden’ door de Black Live Matters-beweging (BLM) en de radicaal-linkse beweging Antifa (AFA). Volgens Trump waren dat dan ook “aanslagen door een linkse meute”.

Trump verkondigde zelfs dat de stille meerderheid “sterker is dan ooit”. Daarom gaat Trump er ook vanuit dat hij zijn Democratische tegenstander Joe Biden met gemak zal verslaan. Laatstgenoemde is ook niet smetvrij en is verwikkeld geraakt in een seksschandaal – iets waar de gemiddelde Amerikaan niet op zit te wachten.

Ondanks een redelijk gevulde zaal vol Trump-believers, had de zittend president gehoopt op bijna 20.000 mensen. ‘Slechts’ een derde kwam daadwerkelijk opdagen. Dat is toch wel vrij pijnlijk voor een zittende president die het volk achter zich hoopt te scharen.

“Radicale tegenbetogers” waren volgens Trump de schuld van de magere opkomst. Trump’s campagneleider Brad Parscale schreef op -het door Trump zo geliefde medium- Twitter dat de toegang tot de campagnebijeenkomst werd geblokkeerd door eigenzinnige tegenstanders.

Radical protestors, fueled by a week of apocalyptic media coverage, interfered with @realDonaldTrump supporters at the rally. They even blocked access to the metal detectors, preventing people from entering. Thanks to the 1,000s who made it anyway!https://t.co/eM2nohMEy6 — Brad Parscale (@parscale) June 20, 2020

Voorafgaand aan de verkiezingscampagne hadden bezorgde buurtbewoners een rechtszaak aangespannen tegen de staat Oklahoma. Zij waren namelijk bang voor een massale corona-uitbraak tijdens het evenement van Trump. Dat er dus relatief zo weinig mensen aanwezig waren had daar waarschijnlijk mee te maken, alleen kon Trump dat natuurlijk niet toegeven omdat hij zijn eigen coronabeleid moest en zou verdedigen…