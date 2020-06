Ja hoor, daar begint het gedonder: Hilversum neemt eigen racistische stereotypen onder de loep

Oh oh oh, wat lastig ineens! De ‘witte neger’ Oboema van Jiskefet, Wendy van Dijk als Ushi of de zingende Chinees bij Ik Hou van Holland, kan allemaal niet meer hè! Hoe gaat Hilversum dít overleven. Kunnen ze zichzelf wel snel genoeg censureren of is het allang te laat?

Ineens is niemand meer voor commentaar bereikbaar en weten ze niet eens waar de discussie over gaat. Bij RTL is men er zeker van dat er beleid komt voor oud materiaal en de NPO lijkt eenzelfde weg in te gaan slaan. Sommige fragmenten zullen ze waarschijnlijk gaan verwijderen. Andere fragmenten krijgen wellicht een heuse waarschuwing erbij. Ja echt, een serieuze trigger warning.

Dat wordt leuk! Dan mag een NPO of RTL nog wél ‘racistische stereotypen’ verspreiden, maar plakken ze er een labeltje aan. Nou, dan is de Zwarte Pieten-discussie ook meteen opgelost! Iedereen die naar een Sinterklaas-intocht wil geef je dan vooraf een waarschuwing en dan kan Zwarte Piet mooi zwart blijven. Iedereen die niet met ‘racisme’ geconfronteerd wil worden, blijft dan lekker thuis. En iedereen die het wél in volle glorie mee wil maken, doet dat ongestoord, maar met een waarschuwinkje vooraf.

Dat is de logica in Hilversum als men kiest voor een waarschuwing en niet voor het compleet verwijderen van alle content. Of ze moeten alles gaan blurren, wat een beetje de tv-equivalent van roetveegpiet is in deze vergelijking.

Hilarisch hoe organisaties hun eigen graf graven door toch zoveel mogelijk mee te willen bewegen met die BLM-beweging. Slapjanussen.