John Cleese reageert op verwijderde Fawlty Towers-aflevering: ‘aflevering is juist kritiek op racisme’

John Cleese heeft in The Sydney Morning Herald gereageerd op het nieuws dat het Britse UKTV een ‘racistische’ aflevering van Fawlty Towers heeft verwijderd. Cleese zegt zich er niet in te kunnen vinden. Sterker nog, de aflevering is juist een kritiek op racisme!

UKTV liet weten dat het om de aflevering The Germans gaat, waarin onder meer een majoor te zien is die zich racistisch uitlaat over een cricketteam. Volgens Cleese wordt de majoor in de scène juist belachelijk gemaakt en niet de personen in het sportteam.

Britse humor en ironie ten top! Maar dat maakt een organisatie als UKTV helemaal niets uit. En dat is precies het probleem: organisaties rollen bij voorbaat al om, in de hoop een wit voetje te halen bij de demonstranten. Virtue signalling dus. En dat doen ze met de grote kwast, want context maakt niets meer uit. Alles wat ook maar enigszins als racistisch zou kunnen worden gezien, is een potentieel gevaar voor dit soort organisaties.

Cleese doet nog een poging om ons aan het belang van context te herinneren en zegt: “Een van de dingen die ik in de laatste 180 jaar heb geleerd is dat mensen veel verschillende soorten humor kunnen hebben.”

Helaas John, was het maar zo. Een standbeeld van Piet Hein werd alsnog besmeurd, ondanks het feit dat zelfs de linkse krant Trouw hem vrijpleitte. Maakt allemaal niks meer uit!