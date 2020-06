JP-Coenbeeld-plasser spreekt: ’Ik had ’t wel gehad met dat standbeeld. Ik noem dit trouwens raakplassen’

Inmiddels heeft iedereen wel de beelden gezien, een ultieme sneuneus begon te plassen tegen een beeld. Naast dat dit gewoon wildplassen is, is dit natuurlijk ook een politiek statement. Zelf zegt Huib dat het een spontane actie was, en dat het niet de bedoeling was om mensen op te stoken.

Huib kon zich na zijn daad niet legitimeren, en daarnaast was hij ook nog eens schuldig aan wildplassen waardoor hij kon rekenen op flink wat problemen met de politie.

,,Ik heb op dat moment tegen de boa’s en de politie al gezegd dat het een spontane daad was, niet bedoeld als opmaat voor een actie of om mensen op te ruien”, vertelt hij. ,,Ik heb zelfs nog aangeboden het zelf schoon te maken. Op dat moment waren de reacties op het plein trouwens ook sterk verdeeld. Er waren ook mensen die voor mij opkwamen.”

De politie besloot om hem voor enkele uurtjes in de cel te zetten. Zelf vond hij het nogal opmerkelijk dat hij vier uur heeft vastgezeten vanwege wildplassen. Wellicht dat het komt omdat je tegen een beeld hebt geplast waar halve ‘burgeroorlogen’ om worden uitgevochten op dit moment. Dat je zelf niet inziet dat dit een enorm stomme actie was, dan leef je echt in een bubbel.

,,Ik ben natuurlijk niet de eerste die vanwege wildplassen – ik noem het in dit geval trouwens raakplassen – in aanraking komt met de politie. Maar ik ben vermoedelijk wel de eerste die ze ruim vier uur in de cel zetten, zonder verdere tekst en uitleg.”

Opmerkelijk genoeg zegt Huib dat het een spontane actie was. Maar aan de manier hoe hij over dit onderwerp praat lijkt het eerder als het een doelbewuste actie was.

,,Ik vind echt dat we van Coen af moeten. Dan zijn we ook van die langdradige discussie af. Waarom zetten we geen echte helden op een voetstuk? Filosofen, of musici. Misschien kunnen we er beter een nieuw beeld neerzetten: dat van Platte Thijs, een Hoornse volksheld uit dezelfde 16e eeuw. Dan kan ik dat plein weer vol trots aan anderen laten zien.”