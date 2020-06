Kies je voor outdoor, kies dan ook voor natuurbehoud 

Op een mountainbike door het bos, hiken door de weilanden. Outdoor is trend en wie outdoor zegt, zegt buiten sporten. Wie van buiten sporten in de natuur houdt, zou ook z’n best moeten doen die natuur te behouden. Dat kan zelfs door te kiezen voor een duidelijk outdoorlabel. Dat leggen we uit.

Als er een land is waar je outdoor je hart kunt ophalen is het Zweden wel. Niet voor niets is daar juist hét outdoormerk Fjällraven ontstaan. Het was de Zweed Åke Nordin die tijdens een van zijn vele tochten door de Zweedse bossen behoefte had aan een sterke waterdichte tent en dito broek en jack. Ook was hij op zoek naar een stevige rugzak.

Een waterdichte stevige rugzak? Dat werd de eerste Fjällraven

Omdat hij niet tevreden was over het toen bestaande materiaal en de vormgeving, startte hij in de zestiger jaren van de vorige eeuw met het zelf ontwerpen van een waterdichte stevige rugzak. De eerste Fjallraven rugzak was geboren.

Na de rugzak volgden een oersterke tent, een winddicht jack waar je het onder de zwaarste omstandigheden nog niet koud in kreeg en droog in bleef én een nog comfortabeler rugzak die ook schoolgaande kinderen goed konden gebruiken. Die rugzak werd ontworpen in 1978, de Fjallraven Kanken. De tas is tot op de dag van vandaag enorm populair.

In 1978 werd de Kånken gelanceerd, tot op de dag van vandaag populair

Terug naar de natuur, die meer is dan alleen maar geschikt voor outdoor sporten. Het is namelijk ook belangrijk dat die natuur behouden blijft en daar speelt Fjällraven ook een grote rol in. Toen in 1978 de Kånken werd gelanceerd, werd een deel van de opbrengst gereserveerd voor het behoud van de arctic vos, die met uitsterven werd bedreigd. De vos staat op het Fjällraven logo afgebeeld.

Dit project is tot een goed einde gebracht. De poolvos is weer helemaal terug. Dat houdt niet in dat Fjallraven met dit soort projecten is gestopt. Nog altijd worden projecten voor het behoud van de natuur wereldwijd gesteund. Met de aanschaf van een rugzak van Fjällraven die je dan ook meer dan kopen. Je draagt bij aan natuurbehoud.