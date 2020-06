Kopschopdreiger Akwasi overweegt nu zelf om aangifte te doen na bedreigingen

De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet, maar rapper en BLM-activist Akwasi overweegt om aangifte te doen van dreigementen op de sociale media. Akwasi kreeg namelijk nogal wat reacties op zijn opruiende toespraak op de Dam, waaronder een aantal ongure bedreigingen aan zijn adres.

Het management van Akwasi laat in een reactie weten dat de activistische rapper overweegt om aangifte te doen van bedreigingen die volgden na zijn veelbesproken toespraak tijdens een Black Lives Matter-demonstratie op de Dam in Amsterdam.

Het management van Akwasi geeft daarover het volgende statement af:

“Indien de gebruikte woorden daar aanleiding toe geven’ wordt overgegaan tot aangifte. Akwasi besloot een aantal dreigementen te delen op Instagram, omdat hij van mening is ’dat wij als maatschappij dit soort berichten niet normaal moeten gaan vinden.”

De aanleiding voor de bedreigingen aan het adres van Akwasi waren een aantal uitspraken die hij deed tijdens het BLM-protest in onze hoofdstad. “Op het moment dat ik een Zwarte Piet zie, trap ik hem hoogstpersoonlijk op zijn gezicht”, zo verkondigde Akwasi strijdlustig in zijn speech.

Je zou de uitspraak van Akwasi kunnen opvatten als een (indirect) dreigement, maar zijn management ziet dat anders:

“Zwarte Piet is een fictief persoon, iemand die niet bestaat en, naar Akwasi’s mening en vele mensen in Nederland, niet zou moeten bestaan. Zolang er Nederlanders zijn die zich in Blackface schminken rondom een kinderfeest voelt dat voor vele Nederlanders als een klap in het gezicht. Aan die emotie heeft Akwasi woorden willen geven in zijn speech.”

Dinsdag de Minister van Justitie en Veiligheid maar eens indringend vragen waarom er niks is gedaan door politie en het OM nav de onaanvaardbare geweldsoproep van #akwasi. pic.twitter.com/1EX9UYDGnM — Geert Wilders (@geertwilderspvv) June 6, 2020

Geert Wilders, die na de speech van Akwasi de hashtag #ZwartePietDoesMatter in het leven riep, kondigt aan dat hij dinsdag vragen wil stellen aan minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Wilders wil weten waarom er geen actie is ondernomen door de politie en het Openbaar Ministerie na de ‘kopschop-uitspraak’ van Akwasi.

De uitspraken van Akwasi laten weinig aan de verbeelding over en kunnen voer zijn voor extreme activisten (waaronder de Antifa, Kick Out Zwarte Piet en De Grauwe Eeuw) om geweld toe te passen op mensen die bijvoorbeeld verkleed zijn als zwarte piet. Dat staat dan even los van de discussie of je voor- of tegenstander bent van het hulpje van Sinterklaas.

De bedreigingen die volgden aan het adres van Akwasi zijn natuurlijk ook niet chique, in tegendeel. Ze zijn gevaarlijk en verwerpelijk. Maar om daar nu -na zijn eigen indirecte dreigement- mee naar de politie te stappen heeft er alle schijn van dat er hier wordt gemeten met twee maten. En dat is eveneens niet chique.