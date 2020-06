LOL! Theo Hiddema zet Twitter in brand

Eén minuut na middernacht plaatste Theo Hiddema een tweet. Met slechts één letter. Het gevolg? Twitter stond onmiddellijk in brand.

Dit is de tweet die de Forum voor Democratie-man online zette om 00:01 uur:

L — Theo Hiddema (@THiddema) June 10, 2020

Ja, dat zie je goed. Hij plaatste alleen de letter “L.” De hoofdletter.

L.

Een buitengewoon mysterieuze tweet, natuurlijk. Wat was hier aan de hand?! Twitteraars gingen dan ook los — en kwamen aanzetten met allerlei interessante interpretaties. Staat het voor “leedporno”? Of voor iets anders?

Natuurlijk: de meeste mensen gingen ervan uit dat het een typo was. Dat weerhield ze er niet van om grappen te maken, maar toch. Ze hadden door dat het onschuldig was.

Nou ja, dat óf het was geheimspeak voor Lavendel. Dat kan ook nog.

Hilarisch genoeg waren er ook echter ook zure linkse gekkies die de tweet aangrepen om zich weer eens van hun meest geobsedeerde kant te laten zien. Zie deze tweet bijvoorbeeld:

Dit is de L van een oude versleten man die in de nadagen van zijn leven als spitsvondige advocaat, de verkeerde afslag heeft genomen. Men zal hem ook als dusdanig herinneren. Bij oude mannen lijkt dat normaal. Ik wijs op Hans Wiegel! — Onair (@Onair70330729) June 10, 2020

“Dit is de L van een oude versleten man die in de nadagen van zijn leven als spitsvondige advocaat, de verkeerde afslag heeft genomen,” aldus ene Onair. “Men zal hem ook als dusdanig herinneren. Bij oude mannen lijkt dat normaal. Ik wijs op Hans Wiegel!”

Zo zeg. Dan ben je echt wel héél triest.

Adam liet weten dat de tweet wat hem betreft bewijst dat Hiddema thuis hoort in een tehuis omdat hij “seniel” zou zijn. Hilarisch genoeg plakt Adam wel een “t” aan “vind” die in deze context niet nodig is. Je vraagt je dus af wie er precies seniel is.

Tijd voor een tehuis vindt je niet. #Seniel — Adam22 – 🙅🏻 (@Ziyech123) June 10, 2020

Ach ja. Het is triest… maar ergens is het natuurlijk ook wel weer bijzonder vermakelijk.

Hiddema: zijn invloed is zo groot, dat hij Twitter in vuur en vlam kan zetten door slechts één letter van het alfabet te tweeten.

Hilarisch.