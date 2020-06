Londen onder hoogspanning: ‘BLM-demonstranten, voetbalhooligans én patriotten klaar voor confrontatie!’

Vanuit het Buckingham Palace kijken ze waarschijnlijk met argwaan naar hun naaste omgeving. Daar dreigt het namelijk finaal uit de hand te gaan lopen. Niet alleen Black Lives Matter-demonstranten hebben zich verzameld om wederom te protesteren voor George Floyd, ook Engelse voetbal-hooligans hebben zich nu gemeld in de strijd.

Duizenden mensen hebben zich momenteel verzameld in Londen om te protesteren. Niet alleen een protest van de Black Lives Matter-beweging en beeldenstormjagers staat daar op de planning, ook voetbalfans komen momenteel in steeds grotere groepen bijeen. Onder andere het standbeeld van Winston Churchill op Parliament Square in Londen wordt momenteel bewaakt door Engelse actievoerders die zichzelf ‘vaderlandslievende patriotten’ noemen.

Een grote groep voetbalsupporters -veelal de harde kern en niet zelden mensen met een hooligan-achtergrond- laten nu een hard tegengeluid horen in Groot-Brittannië. Ze zijn het -naar eigen zeggen- niet eens met de provocaties en escalaties van de Black Lives Matter-beweging. De Britse voetbalfans zitten niet te wachten op plunderingen en de beeldenstorm die nu als een orkaan over het Britse vasteland dwaalt.