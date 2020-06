Mark Zuckerberg en Facebook krijgen bakken kritiek over zich heen na het NIET censureren van Trump: ‘juiste keuze om het te laten staan’

De sneeuwvlokjes van deze wereld konden het niet verwerken dat Facebook niet meedeed aan de ‘censuur’ van Trump. Nadat Twitter zijn beruchte when the looting starts, the shootings starts tweet verwijderde, hadden veel sneeuwvlokjes verwacht dat Facebook hetzelfde zou doen. Dit gebeurde echter niet, tot onvrede van Facebookgebruikers en werknemers.

Voor Zuckerberg was het nog wel een flinke gewetenskwestie: moet ‘ie nu wel of niet het bericht van Trump verwijderen. In een Q&A met Facebookmedewerkers liet hij weten dat uiteindelijk de beste beslissing was om het bericht gewoon te laten staan. De geluidsfragmenten zijn uiteindelijk uitgelekt, en nu zijn alle goedmensen ook woedend op Zuckerberg.

De New York Times meldt zelfs dat meerdere medewerkers al ontslag hebben ingediend vanwege de beslissing van de topman van Facebook. Nou prima lijkt me, zulke medewerkers ben je liever kwijt dan rijk. Uiteindelijk is Facebook – en Twitter ook – een plek wat het publieke debat wordt gevoerd. Censureren lost helemaal niks, maar dan ook helemaal niks op.

Ondertussen neemt de onrust intern alleen maar toe bij Facebook. We zullen zien wat voor gevolgen dit gaat hebben. Facebook overweegt om in de toekomst een disclaimer/label bij berichten te plaatsen waar ‘wordt opgeroepen tot geweld’.

Zuckerberg heeft er ditmaal goed aan gedaan om niks te doen, maar in het vervolg wil hij het toch anders aanpakken.