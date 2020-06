Martin Bosma (PVV): ‘We zijn als samenleving in een kramp terechtgekomen door al dat identiteit-getoeter’

Martin Bosma hekelt het feit dat we het ‘begrippen-apparaat’, wat ontstaan is in de jaren ’80/90 op Amerikaanse universiteiten, naar Nederland hebben geïmporteerd. Het resultaat van deze identiteit-schreeuwers is dat iemand zoals Johan Derksen een ware communistische showproces kreeg. Het resultaat stond vooraf al vast: Derksen was hoe dan ook fout. En dat is zorgelijk aldus Bosma

Bosma vindt het zorgelijk dat mensen door deze trend worden gereduceerd tot hun raciale afkomst. ‘Mensen moeten hun huidskleur worden’ zoals Bosma terecht zet. En dat klopt, er is een bepaald verwachtingspatroon dat je ziet. Ineens wordt iedereen, keurig volgens de marxistische boekjes, in een hokje geplaatst. Je hebt de onderdrukkers, oftewel de boze blanke man, en de onderdrukten – waar je alles en iedereen kan instoppen die niet blank of man is.

Het meest vervelende is nog, dat een klein groepje activisten enorm succesvol is geweest in de meerderheid te dwingen zich te conformeren naar hun ‘begrippen-apparaat’. Tegenwoordig ben je haast al ‘fout’ als je blank zegt in plaats van wit. Denk maar aan de NOS die krampachtig dit soort jargon heeft overgenomen – overigens hebben zij wel laten zien met de ‘divibokaal’ dat er nogal wat discriminerende en laatdunkende gedachten over minderheden te vinden zijn op de redactie.

Gelukkig is Martin Bosma nog niet van plan om zich te conformeren aan deze identitaire marxistische hetze.