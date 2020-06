Maurice de Hond: ‘Alleen zo voorkomen we een tweede corona-golf in het najaar!’

Door de koppigheid van het WHO/RIVM om maar te bljiven ontkennen dat de aerosols van COVID-19 virus veel mensen tegelijk kunnen besmetten, lopen we nodeloos gevaar voor forse uitbraken in het najaar. En kunnen we, net zoals in Gutersloh nu, weer opgezadeld worden met lokale, regionale of landelijke lockdowns.

Om dit risico sterk te verlagen moeten we direct beginnen met een Deltaplan Ventilatie. Alle HVAC-systemen in gebouwen moeten tussen nu en eind oktober coronaproof worden gemaakt. Niet alleen die van zorginstellingen, maar ook van kantoren, scholen, winkels, restaurants, theaters, bioscopen. (Dat betreft het zoveel mogelijk binnen laten van buitenlucht, maar dat betekent wel hogere stookkosten. En het doen verdwijnen van het virus uit de lucht via filters of anderszins).

Daar is onmiddellijk een Taskforce voor nodig.

Dat is een reusachtige klus, waarbij we geen dag te verliezen hebben, zodat we niet weer in januari 2021 een groot artikel gaan krijgen in NRC hoeveel fouten er zijn gemaakt bij zoiets belangrijks met veel slachtoffers en veel economische en sociale schade.

