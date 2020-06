Media hebben nieuwe misstand ontdekt: ‘Te weinig mensen van kleur hebben hoofdrol in reclames’

Ja hoor, bepaalde deugmedia claimen een stok te hebben om mee te slaan. Volgens sommige is Nederland een verschrikkelijk wit patriarchaal land, waar mensen van kleur geen hoofdrol krijgen in Nederlandse reclames. Helaas voor ze bleek deze bewering niet helemaal waar te zijn.

Zoals we de goedmenschen kennen van de Volkskrant vinden ze het absurd dat er zo weinig mensen van kleur te zien zijn op de Nederlandse televisie. De Volkskrant brengt met veel bombarie het nieuws naar buiten dat mensen van kleur systematisch worden gediscrimineerd in het reclame-landschap. Echter ging GeenStijl deze cijfers checken. En wat bleek? Het valt wel mee.

13% van de hoofdrollen worden uitbesteed aan mensen van kleur, en wat blijkt als we nu kijken naar de cijfers van niet-westerse allochtonen in Nederland dan blijkt deze groep zo’n 13.8% te zijn van onze maatschappij.

Dus in feite kan je zeggen dat de verdeling best eerlijk is. Maar volgens de VK en diverse actiegroepen dus niet.

De vraag is dan: wat willen zij dan wel? 50/50? Dat zou ook niet echt een goede representatie zijn van de Nederlandse maatschappij.

Het is altijd komisch om te zien dat identitaire activisten moord en brand schreeuwen dat er geen eerlijke representatie is bij tal van Nederlandse instanties, maar als men dan naar de feiten kijkt, dan blijkt vaak genoeg dat deze activisten helemaal geen gelijk hebben.

Wat is dus nu eigenlijk het probleem?