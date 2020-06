Moet ik in cryptocurrency beleggen?

Beleggen, je hoort er veel mensen over praten tegenwoordig. Als je veel geld op de bank hebt staan moet je hier alleen maar belasting over betalen. Daarom steken veel mensen geld in huizen en aandelen. Beleggen in crypto wordt ook steeds populairder. Beleggen brengt altijd een risico met zich mee en bij crypto is dit niet anders. Vandaag lees je of je moet beleggen in cryptocurrency en hoe je dat dan doet.

In welke crypto moet ik investeren?

Om deze vraag te beantwoorden begin je bij je budget. Bij de ene crypto krijg je veel meer coins voor je geld dan bij de andere. Ook is het slim om in nieuwe munten te investeren, omdat deze nog niet een hele hoge waarde hebben. Dit is wel een groter risico, want de waarde van deze munten verandert constant en deze kan dus ook drastisch dalen.

Hoe begin ik?

Om het op een zo veilig mogelijke manier te doen kun je het best investeren via een exchange. Hier kun je crypto verkopen en kopen. Je betaalt hier vaak een heel klein percentage over. Dit ligt vaak tussen de 0,020 en 0,030%. Lees je van tevoren goed in. Als je in de digitale munt wil investeren, lees je dan goed in. Bestudeer ook de Bitcoin, Ripple of Ethereum koers aandachtig.

Zijn er risico’s?

Natuurlijk zijn er altijd risico’s. Misschien ken je wel mensen die enorme winsten hebben gepakt, maar er zijn ook genoeg mensen die verlies hebben gemaakt. Als je investeert in bijvoorbeeld een huis is er ook altijd wel toezicht op geldstromen. Bij crypto is dit niet het geval. Je bent helemaal zelf verantwoordelijk voor je geld. Criminelen heb je ook altijd en overal. Ook op het internet, waak hiervoor en zorg dat je een heel erg moeilijk wachtwoord voor je wallet creëert.

Tot slot

Beleggen brengt altijd een stukje risico met zich mee. Beleggen in cryptocurrency kun je het veiligst doen via een exchange. Deze zijn vrijwel niet te hacken. Wanneer je budget wat kleiner is en het financiële risico wil beperken kun je ook Ethereum kopen. Deze waarde is aardig stabiel en de waarde ligt nog niet super hoog, maar wie weet over een paar jaar?