Naïevelingen denken ’verbied Zwarte Piet, dan is er rust’. Nee, alles moet eraan geloven om ons eronder te krijgen!

Critical Race Theory (‘CRT’), ‘kritische ras theorie’, is een van Amerikaanse universiteiten overgewaaide ideologie die zegt dat onze westerse samenleving wordt beheerst door blanke suprematie. Het focust op kleur, zwarte mensen worden systematisch onderdrukt door blanken. Om van die onderdrukking af te komen moet het complete witte systeem neergehaald, inclusief economie, cultuur, wetgeving, taal.

De CRT-ideologie beschouwt de samenleving in termen van macht en ras. Marxisme is een theorie gebaseerd op klasseverschillen. Deze ideologie is gebaseerd op rassenverschillen. Het leidt tot massahysterie, razernij, plundering, geweld, beelden bekladden, beelden afbreken, films verbieden, wiskunde dekoloniseren, tv-series verbieden. We zien blanken knielen, negen minuten languit liggen, voeten van zwarten kussen, en smeken om vergeving. Het golft over de hele westerse wereld. De ideologie is er op uit blanke cultuur, rechtsorde en identiteit volledig te vernietigen, want die zou immers algeheel onderdrukkend zijn.

Sommige mensen denken ’laten we Zwarte Piet verbieden, dan is er rust’. Naïeve gedachte, alles moet eraan geloven om de dominante cultuur eronder te krijgen. Je kunt de meute van alles wijsmaken, dat weten we nog zo goed….. Men gelooft alles wat wordt voorgehouden in de media, gedomineerd door politiek-correcte journalisten, de dominees van deze tijd. Ze polariseren de samenleving door groepen, blank tegen zwart, tegen elkaar op te zetten. De haat jegens de blanke mens zit heel diep. Rancune verdwijnt nooit. Onthoud dit.

“Black Lives Matter”, natuurlijk, iemand die anders zegt is niet goed snik. Het bedrijfsleven en onze pensioenfondsen (Achmea!) zijn onwetend en naïef over de echte agenda achter BLM. Men heeft nu de handen vol aan overleven na corona en zien niet dat de samenleving afbrokkelt: ‘meer diversiteit, ja, laten we op LHBT selecteren. Dat is een goed idee! ‘ Nee, dat is het niet. Het is discriminatie 2.0. Het is een onderdeel van identiteitspolitiek die mensen die niet aan het LHBTI-profiel voldoen, per definitie uitsluit. ‘Maar we bedoelen het toch zo goed, we willen enkel inclusie, wat is daar mis mee? ’ ‘Daar is op zich niets mis mee, mits niet vanuit een vooringenomen standpunt. Want dan ben je polariserend bezig aan je eigen ondergang. ’

Zijn Bij1 en Kick Out Zwarte Piet splinterbewegingen? Nee, ze vertegenwoordigen een grotere groep mensen van kleur die bij allerlei talkshows onweersproken hun verhaal mogen doen. Ze wrikken om zaken op hun radicale en grenzenloze agenda te krijgen. ‘Zij’ zijn vervuld van weerzin voor wat ‘wij’ waren en wat ‘wij’ in het verleden hebben gedaan. Ze willen helemaal geen ‘wij’. Dat willen ‘wij’, maar dat willen ‘zij’ juist niet! Want blanken hebben bloedschuld en daarom moeten ‘wij’ het hoofd buigen in zelfhaat. ‘Wij’ horen dit niet graag, het verstoort ons werk, onze hobby’s, ons tweede huis, onze SUV, onze kleinkinderen, onze sport…

‘Hou op! Ik wil het niet horen! Ik ga goed.. Laat mij m’n ding doen! Ik ben niet racistisch!’. Dan ben je per definitie toch, want je bent blank. Wat is een leugen! Volgens World Values Surveys is Nederland één van de minst discriminerende landen ter wereld. Afrika, de landen van herkomst van klagers, is extreem racistisch, maar dáárover hoor je Ruud Gullit c.s. nooit. Zuid Korea, India, Nigeria en Zuid-Afrika zijn het meest discriminerend. Dank u, dat we in Nederland mógen wonen!

Immigranten komen hier met honderdduizenden tegelijk en willen hier dolgraag blijven. Ze riskeren hun leven ervoor. Zo erg is de discriminatie en racisme hier blijkbaar niet. Dit is een vrije wereld waar je kunt gaan en staan waar je wilt! Kundige donker gekleurde mensen uit India met een exotische naam worden door bedrijven juichend binnengehaald. Hoezo kleur en naam?! Onzin, vaardigheid, daar draait het hier om!

Jongeren raken geïndoctrineerd en rusten niet aleer deze religie door allen wordt aanvaard, de ‘nuttige idioten’ (dixit Lenin). De opzet is via individuele verhalen over vermeende discriminatie dit te veralgemeniseren: de blanke mens is een racist, ‘Nederlanders zijn systematische racisten’ (Gloria Wekker), ze voelen zich superieur, ‘white supremacy’, want ze zijn blank.

Opeens voelt iedereen zich gediscrimineerd en opeens staan onze kranten bol van verhalen over discriminatie. Journalisten gaan er languit bij liggen. “Ik word toch zo gediscrimineerd hier!” O ja, joh, laat eens horen”. Oh wat erg!! Wat een beesten zijn het toch, die Nederlanders, fascisten! Ruud Gullit, multimiljonair en gelauwerde door blanken: “revolutie moet een eind maken aan racisme”. Edgar Davids is zó gediscrimineerd, “ik heb nog wel zó m’n best gedaan in het Nederlands elftal.” Wat hij trainer Hiddink heeft toegevoegd weten we nog wel.

Natasha Harlequin wil Akwasi in gesprek brengen met Mark Rutte. Goed idee, zeg! Kan Akwasi aan Mark nog eens goed uitleggen hoe hij Zwarte Piet op z’n gezicht gaat trappen! Rutte: “Ah, veel dank voor deze toelichting. Ik begrijp dat jij je ‘ongemakkelijk’ voelt! Wederzijds!” Het een totalitaire en destructieve religie, een polariserende beweging, buitengewoon onvoordelig voor blanken, maar dit wordt door hen niet doorzien.

We varen in een dichte mist met een incompetente kapitein aan het stuurwiel, ‘excuses’ zegt hij. We bevinden ons in een tragische fase van onze historie.

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.