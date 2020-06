NietMijnOranje: Tijd om huilende, censuur plegende voetbalmiljonairs te boycotten

Och, och, och. Virgil van Dijk doet ook mee hoor. Veronica Inside wordt vanaf nu geboycot door Oranje, kondigde de ‘aanvoerder’ aan op Twitter. Waarom? Nou, Johan Derksen had onlangs een foute grap gemaakt. En dus zit er maar één ding op, aldus de voetbal-Hitlertjes: het hele programma wordt voortaan genegeerd.

“Dit is onschuldige humor? Dit is de taal van de voetbalkantine? Dit is maar een mening? Dit is soms het randje opzoeken? Lekker laten gaan joh? Nee! Dit is ver over de grens. Niet voor de eerste keer. Niet voor de tweede keer. Keer op keer op keer. Enough is enough,” aldus Van Dijk in het statement die hij op Twitter zette. “Veronica Offside. Wij, Oranje-internationals, laten ons niet meer interviewen door dit programma.”

Wie denken deze miserabele figuren dat ze zijn? Het is niet aan hén om te bepalen met wie ze praten. Als ze dat oranje shirt dragen vertegenwoordigen ze óns. Ze hebben dan dus ook te spreken met de programma’s waar wij naar kijken. En raad eens? Veronica Inside is buitengewoon populair. Daar kijken we in enorme aantallen naar. Het programma negeren is óns negeren.

Dat is al erg genoeg, maar wat deze actie van de voetbalmiljonairs nóg erger maakt, is het simpele feit dat ze, als ze Nederland vertegenwoordigen, ze onze waarden óók moeten vertegenwoordigen. Waarden zoals de vrijheid van meningsuiting, bijvoorbeeld. Juist deze voetballertjes zouden de meningsvrijheid met hand en tand moeten verdedigen.

Maar nee. In plaats van pal te staan voor de meningsvrijheid — en om te kunnen gaan met een grap, godverdomme! — roepen ze het hardst van allemaal om censuur. Weg met Derksen. Weg met de vrijheid van meningsuiting. Weg met humor. Alles moet wijken omdat zíj́ zich “beledigd” voelden. Of beledigd kónden voelen. Ofzo.

Ik ben er helemaal klaar mee. Racisme is vreselijk, maar iedereen censureren die iets zegt waardoor een ander zich beledigd kan voelen is levensgevaarlijk.

Mijn Oranje zou zich hardmaken voor het recht van een oude bromsnor om foute grappen te maken, ook als een snowflake zich daardoor beledigd voelt. Dit Oranje is dus niet mijn Oranje.