Opgelet, het is weer zakkenroller-zomer

Ook al moeten we op terrassen anderhalve meter uit elkaar zitten, zakkenrollers weten er wel raad mee. Vooral in de zomermaanden slaan ze hun slag. Let daarom extra op je (rug)tas.

Drukke terrassen en pleinen, volle stranden en boulevards. Zakkenrollers smullen ervan. Uit onderzoek blijken ze vooral in de zomermaanden toe te slaan. Dat lijkt niet opzienbarend, maar wel vervelend. Vooral rugzakken zijn een gewilde buit.

Wie ontspannen over een boulevard slentert en om zich heen kijkt, let nauwelijks op zijn of haar leren rugzak die op de rug zit of over de schouder hangt. Zakkenrollers zijn een kei in het ongemerkt openen van de rits. Vooral die van het voorvak waar jij nou dacht lekker makkelijk je portemonnee in op te bergen. Dat weet die dief ook.

Laat je laptoptas niet tegen de stoel staan

De aangiftes bij politie liegen er bij zonnig weer niet om en er is vaak maar weinig aan te doen. In veel gevallen gaat het zelfs om bendes van zakkenrollers waar de politie wel extra scherp op let. Ook zij kennen de trucjes. Ze posten op verschillende plekken om de dieven voor te zijn. Mogelijk zijn ze makkelijker te traceren dankzij de anderhalve meter maatschappij, maar het blijft lastig.

Het is daarom des te belangrijker alert te zijn op je tas en bijvoorbeeld een schoudertas dames waar je computer inzit, niet tegen een stoel achter te laten als je bijvoorbeeld je ijsje gaat afrekenen. Houd je oog altijd op je tas gericht.

De oplossing: een anti-diefstal rugzak

Een andere oplossing is de aanschaf van een antia diefstal rugzak. Die zijn zo gemaakt dat een zakkenroller geen kans krijgt. Ze zijn van snijvast materiaal en hebben onzichtbare ritsen. Oersterk, waterdicht en nog mooi om te zien ook. Deze tassen dragen heel comfortabel en vaak zit er ook nog een usb—oplaadpoort in. Kortom; dit is dé tas voor wie onbezorgd de zomer door wil komen.

Ook een optie is het dragen van een tas crossbody zodat deze voor op je buik hangt. Of je kiest voor een Fanny pack, een heuptasje dat je op je buik draagt. Op deze manier krijgen zakkenrollers zo min mogelijk kans.