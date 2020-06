Ophef over anti-racismecampagne Amsterdam: ‘Dit kan polarisatie veroorzaken!’

Volgende week wordt er in deugstad Amsterdam een anti-racismecampagne gelanceerd. Dat is natuurlijk een nobel idee, maar nog voordat de campagne is uitgerold, is er al ophef over ontstaan. Volgens een hoogleraar kan de campagne namelijk polariserend werken.

De slogan van de campagne luidt: ‘Kom op Amsterdam, wees Amsterdammer’. Volgens AT5 wil de gemeente -op typisch Amsterdamse wijze haar inwoners aanspreken op hun verantwoordelijkheid om racisme en discriminatie uit de stad te bannen.

De campagne komt uit de koker van GroenLinks-wethouder Diversiteit Rutger Groot Wassink. Toch is er nog voor de lancering al ophef ontstaan over de goedbedoelde actie. Hoogleraar in de wetenschapsantropologie Amade M’charek laat tegenover de Amsterdamse stadszender weten dat wat haar betreft de discussie veel inhoudelijker zou moeten. “Het lijkt nu alsof het een probleem is van meningen en hoe we naar elkaar kijken”, aldus M’charek.

M’charek vervolgt:

“Deze beweging (anti-racisme, red.) geeft aan dat racisme een structureel probleem is. En het gevaar van zo’n campagne is dat je die polarisatie weer produceert in plaats van tegengaat.”

Groot Wassink denkt daar op zijn beurt weer heel anders over:

“Volgens mij is iedereen tegen racisme, discriminatie en uitsluiting. Dat mag ik hopen in ieder geval, dus in die zin ben ik niet zo bang voor polarisatie.”

Tja, als zelfs een anti-racisme campagne nu al voor de nodige ophef zorgt, dan moeten we ons bijna gaan afvragen of het nog wel is toegestaan om te blijven ademen. Diepe zucht.