Politiebronnen melden: voetbalhooligans uit heel het land maakten plannen om te rellen in Den Haag

Er was een reden waarom de Mobiele Eenheid uit het hele land paraat stond om in te grijpen als het mis zou gaan in Den Haag. Uit diverse bronnen en signalen had de politie opgemaakt dat hooligans vanuit het hele land naar Den Haag zouden komen om ruzie te zoeken met de politie. De hooligans vervelen zich vast rot, en dachten dit waarschijnlijk als leuk dagje uit te kunnen ervaren.

Volgens een politiebron had de politie signalen opgepikt dat hooligans uit de ‘ergste categorie’ naar Den Haag zouden komen om expres de confrontatie met de politie op te zoeken.

,,Gasten die een enorme kick krijgen van vechten met de politie. Zij willen maar één ding en dat is de maatschappij ontwrichten. Toen zij hoorden dat de demonstratie in Den Haag niet door mocht gaan, begonnen supporters van allerlei clubs zich steeds meer te roeren op allerlei kanalen om vandaag de stad onveilig te maken.”’

Op tal van beelden kan men zien dat er redelijk wat ongure types rondliepen, die inderdaad maar al te graag de confrontatie zochten met de ME. Het is dan weer jammer dat een demonstratie gekaapt wordt door een stel randdebielen.

,,Het zijn afschuwelijke beelden, die vaak ook nog eens door hen gemanipuleerd worden. Eventjes knippen hier en daar, zodat de context uit het verhaal wordt getrokken. Die gasten deinzen nergens voor terug.”

Gaat mis in Den Haag pic.twitter.com/AqDQepIbBB — Bob van Keulen (@BobHGL) June 21, 2020