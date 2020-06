‘Racismedebat in Nederland opengebroken’, en nu? Altijd hetzelfde gedram: ‘luisteren en bewustwording creëren’

Premier Rutte erkende ineens ‘institutioneel racisme’ en zei ‘tegenwoordig anders te denken over het uiterlijk van Zwarte Piet. NU.nl meent dat het racismedebat in Nederland is ‘opengebroken’ en vraagt zich af: wat nu?

Racismedebat in Nederland

Naast de antiracismedemonstraties zwengelt ook premier Rutte ‘het racismedebat’ kennelijk aan. Mooi man!

‘Institutioneel racisme’ wordt door de premier erkend. Iemand Zwarte Piet noemen is blijkbaar bijna net zo racistisch als de knie in George Floyds’ nek. En volgens iedere demonstrant ‘moet dit ophouden’. Veel concreter wordt het helaas niet, dus iedereen zit nog met wat brandende vragen, vooral: ‘en nu?’

Waarheen, waarvoor?

NU.nl haalt Kick Out Zwarte Piet (KOZP) voorman Jerry Afriyie en UvA-onderzoeker (Nationalisme en interculturele beeldvorming) Josip Kesic erbij, om ons te vertellen waar deze antiracismedemonstraties ons naartoe zullen leiden.

Het is vrij bedroevend… Want niet alleen wordt er door deze figuren (en eigenlijk zo’n beetje al die demonstranten) vanuit gegaan dat racisme om macht en ongelijkheid gaat. En dat deze processen ingebakken zitten in ‘structuren’, zoals (overheids-)organisaties.

Wit is slecht

Kennelijk is de gedachtegang nog steeds dat ‘witte’ mensen met macht graag macht delen met andere ‘witte’ mensen en zo samenspannen tegen gekleurde minderheden (en vrouwen!!). Dat uit zich dan in etnisch profileren en afwijzingen bij sollicitaties, want zo werken ‘witte’ mannen met macht nou eenmaal.

Wit moet luisteren…

Maar wat kunnen ‘we’ er dan aan doen? Zoals altijd komt het weer neer op ‘bewustzijn creëren en luisteren’. Dat is altijd de volgende stap bij dit soort activisme. Zo kan men natuurlijk activistisch blijven want je bent nooit uitgeluisterd en kunt altijd meer bewustzijn creëren. Vet handig!

…en de mond houden

En om het nog makkelijker te maken voor dergelijke activisten: witte mensen kunnen de effecten van racisme niet begrijpen. Alleen als je zwart bent en voor Zwarte Piet wordt uitgemaakt (of overhoop geschoten wordt als je naast zwart ook nog Amerikaan bent) kun je begrijpen hoe dat voelt. En daarom moeten, bij de volgende stap, witte mensen luisteren naar de onderdrukte minderheden.

Wacht eens even…

Al is het natuurlijk wel héél frappant hoe die onderdrukte minderheden wél precies weten hoe witte mensen denken en om welke redenen zij ‘systemisch racisme’ toepassen. Niemand staat er kennelijk bij stil dat etnisch profileren voortkomt uit de constatering van een bepaald patroon (die best foutief kan zijn).

Neem een Belastingdienst die achter Turken aanging. Systemisch en/of institutioneel racisme? Of begon het meerdere mensen op te vallen dat er toch wel heel veel Turken met een uitkering waren, die ook nog een vakantiehuis (en dus vermogen) in Turkije hadden?

En wat te denken van de ‘Marokkanen-verdelgers’ in Den Haag? Constateerden zij op een gegeven moment een probleem met Marokkaanse criminelen, of gooiden ze een dartpijl op een bord van minderheden en gingen ze lekker genieten van hun machtsmisbruik?

Racisme en discriminatie spelen ook in Nederland geheid een rol, maar activisten die dit zeggen te bestrijden komen nooit met een concrete oplossing. Ze blijven altijd vaag, het doel kan eigenlijk nooit worden behaald en ze zullen altijd hun eigen werkgelegenheid in stand proberen te houden. Ga eerst die machtsstructeren en dat ‘institutioneel- en systemisch racisme’ maar bewijzen. Want tot dusver zijn andere verklaringen helemaal niet uitgesloten.