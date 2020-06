Racistische Sylvana Simons gaat los: ‘All Lives Matter?’ Dikke middelvinger!

Sylvana Simons is een vieze, hypocriete, gevaarlijke racist. Een andere conclusie kan ik niet trekken na geluisterd te hebben na de speech die ze deze week gaf in Utrecht.

“Op weg naar een samenleving voor iedereen op basis van gelijkwaardigheid.” Dat zei ze te willen. Een samenleving waarin iedereen beoordeeld wordt op zijn of haar gedrag, niet op zijn of haar uiterlijk; een samenleving waarin je huidskleur irrelevant is, en waarin er niet alleen gelijke rechten zijn voor iedereen, maar waar iedereen ook daadwerkelijk gelijkwaardig behandeld wordt door de maatschappij zelf.

Klinkt hartstikke leuk. Maar op het laatste liet ze duidelijk weten wat haar échte agenda is. Die is er niet één van liefde en eenheid, maar van haat en verdeeldheid. Een lokale politieke partij die zegt dat “all lives matter?” Nee, nee, nee. Dat kan niet, aldus Sylvana. Sterker nog, ze steekt haar middelvinger op naar dat idee.

Sylvana gister tijdens de demonstratie in Utrecht. Eerst zegt ze "op weg naar een samenleving voor iedereen op basis van gelijkwaardigheid". Maar dan de laatste paar seconden van onderstaand fragment. Nogal tegenstrijdig he. pic.twitter.com/hsJezoEk9K — 𝑸𝒖𝒆𝒆𝒏 𝑫. 💖 👸 🚜 🧻 (@DavinaSteinweg) June 6, 2020

All lives matter? Nee. Niet wat Sylvana betreft. Black lives matter, ja. Maar white lives? Daar heeft ze schijt aan. Want blanken zijn zogenaamd allemaal onderdrukkers; allemaal fout. Ze zijn per definitie slecht.

En daarmee bewijst Sylvana natuurlijk zelf racistisch tot op het bot te zijn. Zij en de haren willen geen gelijkwaardigheid, liefde, en eenheid, maar onderlinge strijd en haat. Ze willen niet dat iedereen gelijk is, maar dat één groep de andere groep onderdrukt; maar dan moeten de onderdrukkers wat haar betreft dit keer zwart zijn en de onderdrukten blank.

Ze wil geen ‘gerechtigheid,’ maar wraak.

Deze vrouw is doodeng.