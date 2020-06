Russiagate 2.0? Rancuneuze oud-adviseur van Trump: ‘Trump vroeg China om hulp bij herverkiezing’

De oorlogshavik John Bolton heeft een boekje geschreven, en het anti-Trump-kamp smult ervan. John Bolton, voornamelijk bekend als een echte neoconservatieve havik, doet nu ineens alsof hij het lieverdje is en Trump de eeuwige Bad Guy. Hij gaat zelfs zo ver door te zeggen dat Trump de hulp van de Chinezen zou willen gebruiken. Krijgen we na de Russiahoax nu ook de Chinahoax?

Bolton komt met nogal een heftige statement: Trump zou aan Xi Jingping hebben gevraagd of hij hem kan helpen bij zijn herverkiezing. Dit lijkt meteen een beetje op het verhaal rondom Russiagate, waar men op een gegeven moment beweerde dat Trump in de broekzak zat van Poetin.

“Toen veranderde hij ineens het gespreksonderwerp in de aankomende Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hij zinspeelde op de mogelijkheden om met de Chinese economie de campagne te beïnvloeden en vroeg Xi om ervoor te zorgen dat hij zou winnen”

Het is een bizarre passage, want mocht dit kloppen – hypothetisch gedacht – dan pleegt Trump landverraad. Het is alleen jammer dat we dit soort beschuldigingen over Trump al vaker hebben gehoord. En keer op keer bleek het loos alarm.

Toch is dit tijdelijk een stok voor Democraten om mee te slaan. Joe Biden, die het al niet moet hebben van handige uitspraken, spreekt van schande. Hij wil dat dit grondig wordt onderzocht.

“Als deze uitspraken kloppen, dan is dat niet alleen moreel weerzinwekkend. Trump schendt daarmee ook zijn heilige verplichtingen aan het Amerikaanse volk.”