Rapper Akwasi in 2017: ‘Ik ben Ashanti, die verkochten arme Ghanezen als slaven aan de Nederlanders’

Tegenwoordig is rapper Akwasi Owusu Ansah een enorme zogenaamde ‘antiracist.’ Hij verschijnt regelmatig bij de NPO, om daar te vertellen hoe vreselijk het is dat mensen met ‘wit privilege’ overal de dienst uitmaken en de zwarte medemens ‘systematisch onderdrukken.’ En onlangs gaf hij een speech bij een BLM demonstratie waarbij hij trots vertelde dat hij, als hij een Zwarte Piet zag, Piet in elkaar zou rammen. Want racisme.

Rapper Akwasi geloofde in 2017 nog niet in de erfzonde. pic.twitter.com/CgbICA0MXO — seven (@seven__) June 5, 2020

Maar weet je wat zo apart is? In 2017 gaf Akwasi een interview aan De Volkskrant. En in dat interview gaf hij aan totaal niet te geloven in de (racistische) erfzonde. Sterker nog, gaf hij toe, zijn eigen voorouders waren rijk in Ghana en verkochten árme Ghanezen aan Nederlandse slavenhandelaren. Als iemand daar iets van wilde zeggen zou hij woest reageren.

Wat? Ja. Echt waar.

“Een paar van mijn beste vrienden zijn Surinaams, ik ben met ze opgegroeid,” aldus Akwasi toen. “Bijna alle Ghanezen in Nederland zijn Ashanti, de bekendste en rijkste stam. In Ghana is weer verschil tussen ons en de arme Ghanezen uit het noorden, die door de Ashanti als slaven zijn verkocht aan de Nederlanders.”

Wat? Jawel: Ashanti’s — Akwasi’s voorouders — hebben grof geld verdiend aan de slavenhandel. Ze hebben hun eigen mede-Ghanezen gewoon verkocht. Want die waren arm, en verdienden dus niet beter.

Maar Akwasi was nog niet klaar. “Nee, een Surinamer heeft daar nog nooit tegen mij iets over gezegd,” ging hij verder. “Dat moesten ze durven. Het zou gek zijn als mijn beste vriend me kwalijk ging nemen wat er in het verleden is gebeurd. Grappig zou het wel zijn, een mooie scène.”

Deze man is nep. En datzelfde geldt voor die hele revolutionaire beweging waar hij deel van uitmaakt. Het gaat ze helemaal niet om ‘racisme.’ Welnee. Racisme is slechts een stok om mee te slaan, een middel. Het échte doel is een communistische revolutie voor elkaar te krijgen.

Overdreven? Neen. Vergeet nooit: de term antifascist is verzonnen door Sovjet propaganda om communisten in het westen te rekruteren. BLM, Antifa en al die andere Nederland-hatende organisaties hebben maar één doel: de gevestigde, democratische, ietwat kapitalistische en liberale orde omver te werpen en te vervangen door een keihard socialistische orde waarin iedereen gedwongen gelijk (en even arm) is.

Doodeng.