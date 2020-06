René van der Gijp over ‘NSB’er’ Genee: ‘Als er een break was geweest, had Johan hem in elkaar geslagen’

Tussen de drie kompanen van Veronica Inside zal het nooit meer goed komen. Zowel Van der Gijp als Derksen zijn helemaal klaar met Wilfred Genee. Wat Genee heeft gedaan is onvergetelijk. Nadat de drie al ruim een decennia samenwerken hadden ze niet verwacht dat Genee zo gluiperig zijn.

Volgens Van der Gijp is het maar goed dat er geen reclameblok was bij de aflevering van VI van afgelopen maandag. Want was er een break geweest dan had ‘Johan Genee flink in elkaar geslagen’ en Van der Gijp had dan graag meegedaan.

De woede zit er goed in bij Van der Gijp, Derksen lijkt zijn emoties nog goed te kunnen bedwingen. Derksen is vooral teleurgesteld in Genee, maar bij Van der Gijp is duidelijk te zien dat het verraadt van Genee hem diep raakt.

Van der Gijp vond het vooral walgelijk dat Derksen zo door het slijk werd gehaald afgelopen maandag. Iedereen aan tafel, inclusief Genee was er op uit om Derksen aan te vallen. Toch bood Derksen geen excuses aan. Sterker nog, hij blijft zijn eigen mening lekker rond toeteren.

Ook in Nederland krijgen we steeds meer te maken met de ‘gedachtepolitie’. Als zelfs grapjes – hoe slecht ze ook zijn – niet meer kunnen dan is het zeer triest gesteld met de vrijheid van meningsuiting.