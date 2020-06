Richard de Mos: ‘We veroordelen geweld, maar we ontvangen signalen over politiegeweld en het meten met twee maten!’

Hart voor Den Haag wil spoeddebat over optreden burgemeester Remkes en politie.

De Mos: ‘We veroordelen geweld ten stelligste, maar wij ontvangen signalen over buitensporig politiegeweld en balen van een burgemeester die met twee maten meet”

Hart voor Den Haag / Groep de Mos wil een spoeddebat in de Haagse gemeenteraad over de ontwikkelingen van zondag rondom het Haagse Malieveld.

“Vooropgesteld dat wij iedere vorm van geweld afkeuren en de politie steunen bij het aanpakken van de veroorzakers daarvan, ontvangen wij sterke signalen over buitensporig hard optreden door de politie. Zo stelt een oud-politieman dat ie tot drie keer keihard geslagen is, zijn er beelden waarop een politiebusje op mensen inrijdt en zijn er beelden dat er ouderen onnodig hard worden aangepakt. Nederlands grootste kroegbaas spreekt van een ‘hoog hippie gehalte’ en snapt niets van het ‘machtsvertoon’ van de politie. Ook horen we dat onschuldige mensen werden ingesloten en geen kant op konden”, aldus Hart voor Den Haag fractievoorzitter Richard de Mos, die voor het weekend al had aangegeven grote moeite te hebben met de willekeur waarop de burgemeester demonstraties wel of niet toelaat.

“De burgemeester liet twee keer in korte tijd een BLM-demo wel toe, maar verbood demonstraties tegen de coronamaatregelen. Hij had – of beide demo’s moeten verbieden – of beide moeten faciliteren”, aldus De Mos, die ook opheldering wil over het nu wel of niet alsnog verlenen van toestemming van de demonstratie zondag. “In de media werd zondag gesteld dat men alsnog mocht demonstreren, terwijl de organisatie stelt dat er met hen geen contact is geweest. Hoe verhoudt het alsnog doorlaten van de demo zich met de gecoördineerde actie van hooligans uit heel het land? Had iedereen daarvoor niet gewaarschuwd moeten worden?

Voor het debat wil Hart voor Den Haag een feitenrelaas en de bevel instructies en communicatie van de burgemeester.