Rotterdams kunstcentrum Witte de With wijkt voor censuur en doet per direct afstand van naam

Het Rotterdamse kunstcentrum Witte de With heeft met onmiddellijke ingang afstand gedaan van haar omstreden naam. Eerder werd het gebouw al beklad door woedende BLM-activisten.

Een nieuwe naam heeft het kunstcentrum, dat overigens is gevestigd in de Witte de Withstraat, nog niet. De NOS schrijft dat het kunstcentrum meteen rigoureus te werk is gegaan. Zo zijn de letters van het pand gehaald en wordt er alleen nog maar gebruik gemaakt van naamloos briefpapier. Ook op de sociale media is de naam Witte de With volledig uitgewist.

Het kunstcentrum heeft de naam van de 17e eeuwse Rotterdamse vlootvoogd Witte Corneliszoon de With exact dertig jaar lang gedragen. In 2017 gaf het kunstcentrum al aan dat ze hun naam wilde veranderen, maar tot dusver was daar niets van terechtgekomen. Totdat het kunstcentrum slachtoffer werd van BLM-vandalisme en alsnog overstag ging.

Een nieuwe naam zal pas eind januari volgend jaar bekend worden gemaakt, maar het zal niemand verbazen dat deze waarschijnlijk zal worden opgedragen aan de BLM-beweging.