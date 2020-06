RyanAir: loon inleveren anders ontslag

RyanAir in Frankrijk besluit over te gaan tot wat ‘radicale’ maatregelen. Het bedrijf gaat personeel vragen om 10 tot 20% van hun loon in te leveren. Personeel dat nee zegt, kan mogelijk een ontslag verwachten. Harde maatregelen, en ‘nee’ zeggen hiertegen lijkt bijna onmogelijk, toch lijkt het de enige manier om te overleven voor sommige bedrijven.

Vakbonden in Frankrijk zijn woedend, zij spreken van een vorm van chantage. Want dit namelijk niet een ‘fair choice’, mensen die kiezen voor het behoud van loon kunnen een ontslag verwachten. Dit is volgens de vakbonden een onredelijke eis.

Bij de hoogste lonen van RyanAir zou het gaan om een tijdelijk loonsverlaging van 20%, bij de laagste loonschalen om zo’n 10%. Als zowel de top van het bedrijf als de ‘normale’ salarissen allemaal gaan inleveren is het nog wel een redelijke eis. Tijdelijk minder loon is nog altijd beter dan helemaal geen inkomen. Een faillissement is vele malen desastreuzer.

RyanAir geeft zelf aan dat dit soort maatregelen tijdelijk zijn, het is waarschijnlijk de enige manier om te overleven. RyanAir ziet natuurlijk wat er gebeurt bij de concurrent en probeert het beter te doen.

De vraag is of zulke maatregelen ook de realiteit kunnen gaan worden in Nederland? Wellicht is het de beste manier om sommige bedrijven boven water te houden.