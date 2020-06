Sigrid Kaag over Twitter-tirade Wilders: ‘Ik ben hier niet bang voor, ik blijf mijn eigen stijl houden’

Gisteravond mocht Sigrid Kaag tijdens het programma Op1 reageren op de Twitter-tirade van Geert Wilders. Geert Wilders gruwelt ervan dat we mogelijk een Arafat-adept als lijsttrekker zullen zien van een politieke partij in Nederland. Voor Kaag was dit de uitgelezen kans om terug te reageren: zij walgt er juist van dat Wilders een hele bevolkingsgroep wegzet.

Fidan Ekiz maakte een goed punt: Kaag komt in een arena terecht. Het is eten of gegeten worden, en de belangrijkste vraag is of Kaag kan opboksen tegen de hongerige wolven. Pechtold was redelijk goed instaat om verbaal terug te stoten, de vraag is of Kaag dit ook kan.

Voor Wilders is Kaag natuurlijk een gouden kans om lekker te fulmineren op D66.

.@SigridKaag reageert bij #Op1 op de tweet van Geert Wilders n.a.v. haar mogelijke partijleiderschap. ‘Ik ben tegen het uitsluiten van groepen en dat zal ik altijd blijven. Ik ben hier niet bang voor, houd mijn eigen stijl en laat me niet intimideren door dit soort dingen.’ #Op1 pic.twitter.com/3fiizq9ZIo — Op1 (@op1npo) June 21, 2020

Ondertussen haalt Kaag ook uit naar Wilders zelf. Zij vindt dat Wilders een makkelijk rol aanneemt door continu vanaf de zijlijn hard te schreeuwen, maar nooit te leveren.

Het belooft dus een clash te gaan worden tussen twee stijlen van politiek. Wilders zal alles uit de kast halen om haar competenties in twijfel te trekken en Kaag zal vermoedelijk de bal terug kaatsen door Wilders ‘laf’ te noemen. Want Wilders heeft inderdaad nooit het bestuurlijke voortouw genomen, en op die ene keer na in 2010, heeft de PVV inderdaad weinig geleverd.

En nee, roepen dat er een ‘cordon sanitaire’ is, is wel een heel makkelijk excuus.