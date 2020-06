Theo Hiddema is klaar met asiel-gehannes: ‘Ik dien vandaag een Motie van Treurnis in tegen staatssecretaris Knol’

De Tweede Kamer debatteert vandaag over het asielbeleid. Namens Forum voor Democratie zal Theo Hiddema het woord voeren. De Dagelijkse Standaard stelde hem vóór het debat een aantal vragen over zijn inbreng.

Meneer Hiddema, waar zou het debat vandaag volgens u over moeten gaan?

“Het Nederlandse asielbeleid faalt al jaren. De grenzen staan wagenwijd open en er is totaal geen controle op wie er binnenkomt. Asielzoekers uit Afrika en het Midden-Oosten zorgen voor enorme overlast en criminaliteit. Tot overmaat van ramp worden uitgeprocedeerde asielzoekers niet eens het land uitgezet.

“Precies een jaar geleden werd VVD’er Ankie Knol tevoorschijn getoverd als nieuwe staatssecretaris van Asiel. Zij werd gepresenteerd als de ijzeren dame die de problemen vlot zou trekken. Nu haar eerste jaar erop zit, is het tijd om de balans op te maken. Dat heb ik gedaan en wat mevrouw Knol tot nu toe bereikt heeft, geeft weinig hoop.”

Waarom bent u ontevreden over het beleid van de staatssecretaris?

“Ik weet niet waar ik moet beginnen. Er is onder Knol wederom een nieuw immigratierecord gevestigd. Maar liefst 110 duizend immigranten, hoofdzakelijk uit niet-westerse landen, kwamen er in 2019 bij. Netto, dus na aftrek van degenen die vertrokken.

“Het aantal misdrijven onder asielzoekers steeg ook gigantisch . Met 5000 geregistreerde misdrijven in 2019 is sprake van een stijging van 27 procent. Dit gaat niet over overlast in asielzoekerscentra, maar over strafbare misdrijven, waaronder ook moorden en verkrachtingen.

“De staatssecretaris krijgt het bovendien maar niet voor elkaar om criminele asielzoekers het land uit te zetten. Ze zou hoogstpersoonlijk naar Marokko gaan om hierover het gesprek aan te gaan, maar ze willen niet eens met haar praten. Ontzettend gênant.”

Wat zou er volgens u moeten gebeuren om de problemen aan te pakken?

“In de eerste plaats moet de instroom beperkt worden. Zolang dat niet gebeurt, is het dweilen met de kraan open. Dit kan gerealiseerd worden door een immigratiebeleid te voeren naar Australisch model. Dat houdt kort gezegd in dat niemand nog zomaar het land binnenkomt, met uitzondering van degenen die vanuit hun thuisland een aanvraag hebben ingediend en waarvan Nederland heeft gezegd dat ze welkom zijn. Dat zijn alleen mensen die iets komen brengen, in plaats van komen halen.

Vervolgens …”

Wacht even, u zegt dat mensen vanuit hun thuisland een verblijfsvergunning moeten aanvragen, maar hoe zit dat met oorlogsvluchtelingen die huis en haard hebben achtergelaten?

“Natuurlijk moeten mensen die daadwerkelijk op de vlucht zijn voor geweld in veiligheid worden gebracht. Ik pleit er absoluut niet voor om échte vluchtelingen aan hun lot over te laten. In de praktijk blijkt dit echter maar om een zeer klein deel van de immigranten te gaan, het overgrote merendeel is simpelweg arm en wil profiteren van onze welvaart.

“Degenen die wel écht op de vlucht zijn voor oorlog en geweld, moeten zo veel mogelijk in de eigen regio worden opgevangen. In het eerste het beste buurland waar het veilig is en waar zij kunnen verblijven totdat de veiligheid in hun thuisland is teruggekeerd. Zodra zij besluiten om door te reizen naar Nederland, door tal van veilige landen, is duidelijk dat het eigenlijk niet om de veiligheid te doen is, maar vooral om onze welvaart.

Wat moet er nog meer gebeuren?

“De opvang voor asielzoekers moet versoberd worden. Er worden op dit moment zogenaamde asielzoekerscentra gebouwd die meer weghebben van vakantieparken. Er staan volwaardige nieuwbouwwoningen, waar veel Nederlanders maar wat graag zouden willen wonen. Dit is niet uit te leggen. Bovendien zorgt dit alleen maar voor een aanzuigende werking op nieuwe instroom.

“De rechter heeft geoordeeld dat iedereen in Nederland tenminste recht heeft op bed, bad en brood. Dat betekent niet dat asielzoekers ook recht hebben op een volwaardig woonhuis met alles erop en eraan. Wij pleiten er daarom voor dat alle opvang voor asielopvang zo veel mogelijk wordt versoberd. Ik zal hier vandaag ook een motie voor indienen en ik reken op grote steun.”

U heeft in het verleden ook aangegeven dat het u wel zou lukken om de criminele asielzoekers het land uit te zetten. Hoe zit dat ook alweer?

“De staatssecretaris krijgt het maar niet voor elkaar om criminele asielzoekers het land uit te zetten, omdat de herkomstlanden niet willen meewerken. In de praktijk blijkt echter dat dit alleen een probleem is, omdat de asielzoekers zelf niet meewerken. Als asielzoekers zelf terug willen, werken de herkomstlanden altijd gewoon mee.

“We moeten er daarom voor zorgen dat criminele asielzoekers ervoor kiezen om vrijwillig dit land te verlaten. Dat kan door ze in voorarrest te plaatsen, wanneer ze een misdrijf hebben gepleegd. Wanneer ze zijn opgesloten, vergaat de lol ze snel en willen ze liever terug naar Marokko of Algerije. Juridisch zijn hier al voldoende mogelijkheden voor. Vorig jaar is een motie van mij aangenomen om het Openbaar Ministerie de opdracht te geven meer van de mogelijkheden gebruik te maken, maar er is nog niets van terecht gekomen om de motie uit te voeren.”

Betekent uw felle kritiek dat u een motie van wantrouwen in zult dienen?

“Feit is dat de staatssecretaris na een jaar nog niets gedaan heeft om de problemen op te lossen. Tegelijkertijd wil ik spaarzaam omgaan met het instrument van de motie van wantrouwen. Dat is meer op zijn plaats als er bijvoorbeeld doelbewust tegen de Kamer gelogen wordt of als er een specifieke ingrijpende gebeurtenis heeft plaatsgevonden waar verkeerd mee is omgegaan. Ook heeft het weinig zin om met minder dan een jaar voor de verkiezingen nog een nieuwe bewindspersoon in te werken.

“In dit geval is vooral van belang om een heel duidelijk signaal af te geven aan de staatssecretaris dat ze niet op de goede weg is. Er moet écht iets veranderen. Ze heeft het eerste jaar gefaald en dat moet het tweede jaar beter. Om dit signaal over te brengen zal ik een Motie van Treurnis indienen. Zie het maar als een gele kaart.”