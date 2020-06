Thierry Baudet bij standbeeld van Jan van Schaffelaar: “Held!” En links wordt meteen GEK

Na alle walgelijke acties van Black Lives Matter en ANTIFA bij standbeelden van Nederlandse helden besloot Thierry Baudet om juist iets te doen om onze historische grootheden te eren. Vandaag ging hij langs bij het standbeeld van Jan van Schaffelaar in Barneveld, waar hij vervolgens een bos bloemen neerlegde. Vervolgens plaatste hij een foto daarvan op Twitter met de tekst: “ONZE HELDEN.”

Een schitterende actie waarvoor hij veel krediet verdient. Het is triest, maar zoveel Nederlandse politici zijn er niet die het willen opnemen voor onze gedeelde helden en dus voor onze vaderlandse geschiedenis.

Natuurlijk was dit wél tegen het zere been van radicaal-links. Kijk maar naar deze tweet van zo’n BLM-ANTIFA gek.

Zoals Jurbin van Hooff terecht stelt op Twitter slaat dit natuurlijk als een kut op een drumstel. De man over wie we het hebben is Jan van Schaffelaar. Op 16 juli 1482 — tijdens de Stichtse oorlog, wat feitelijk een soort van burgeroorlog was tussen Hoeken en Kabeljauwen — sprong deze man van een omsingelde toren omdat hij te horen had gekregen dat, als hij sprong, zijn kameraden gespaard zouden worden. Hém wilde de vijand wél dood hebben. En dus nam hij zijn lot in eigen hand om zijn vrienden daarmee het leven te redden.

“Lieve gesellen, ic moet ummer sterven, ic en wil u in geenen last brenghen,” aldus Van Schaffelaar, waarna hij van de toren sprong. Ongelooflijk genoeg overleefde hij de val alsnog… maar op de grond werd hij door de vijand (Hoeken) alsnog doodgeslagen.

Hij heeft dus werkelijk niets te maken met de slavernij. Echt NIKS. Noppes.

BLM-gekkies zijn dus niet alleen gestoord, maar ook nog eens dom.