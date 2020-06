Thomas Sowell: Barbarijse piraten maakten veel meer mensen tot slaaf dan Europeanen deden

"Het aantal blanken dat in Noord-Afrika tot slaaf werd gemaakt door barbaarse piraten overtrof het aantal Afrikanen dat tot slaaf was gemaakt in de Verenigde Staten en in de Amerikaanse koloniën daarvoor." Hoover institute: https://t.co/16HkVoVlvt

En nou optyfen met jullie gezeik

— Erik de Vlieger (@EWdeVlieger) June 10, 2020