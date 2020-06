Treurige ‘opiniepeiling’: ‘geen meerderheid voor aftreden Halsema’

De totaal objectieve en nauwkeurige opiniepeiling van I&O Research, toont aan dat er geen meerderheid is voor het aftreden van Femke Halsema. Hoe zou dát toch komen?

Rellen in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en een paar uit de kluiten gewassen demonstraties in Nederland. Een compleet gepolariseerd politiek klimaat waar er maar één mening juist is, en die iedereen aan elkaar moet laten horen. En dat mocht van Halsema: 14.000 man op de Dam terwijl corona nog heerst, het kan gewoon! Vandaar ook dat 70 procent van de ondervraagde Amsterdammers (een luttele 149) niet willen dat Halsema opstapt. Één vijfde van de Amsterdammers vindt zelfs dat haar niets te verwijten valt. Dan heb je echt oogkleppen op…

Over heel Nederland genomen vindt 45 procent niet dat ze op hoeft te stappen, tegen 39 procent die dat wél vindt en 16 procent die het ‘nog niet weet’. Maar het kan nog gekker! Voornamelijk linkse kiezers (GroenLinks, PvdA, D66, SP, ChristenUnie en PvdD) vinden niet dat ze weg hoeft. Voornamelijk omdat ze ‘niet over genoeg informatie beschikte’ (gelul) en omdat racisme een belangrijk onderwerp is. En daar mag je de noodmaatregelen wel voor negeren. Want het risico dat er niet 250 maar 14.000 man op af kwamen, ja dat is het wel waard natuurlijk.

Ik lach me kapot als straks die hele BLM-beweging besmet blijkt te zijn. Doen we dan nog een keer zo’n peiling.