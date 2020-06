Tweeledige Femke Halsema verbiedt anderhalvemeter-demonstratie… Organisator: ‘DIT IS DISCRIMINATIE!’

Femke Halsema heeft een protest tegen de anderhalvemetersamenleving in Amsterdam verboden. Volgens de burgermoeder van onze hoofdstad is dat onverantwoord. Een eerder massaal protest van de BLM-beweging werd wél toegestaan omdat deze ‘te belangrijk’ zou zijn volgens Halsema.

Femke Halsema blijkt geen burgemeester voor alle Amsterdammers te zijn. Sterker nog: Liever meet de GroenLinks-politica met twee maten. Een gigantisch uit de hand gelopen protest van de Black Live Matters-beweging kreeg postuum acte de présence van Halsema, die daar zelf ook aanwezig was als demonstrant.

Op de BLM-demonstratie op de Dam in Amsterdam kwamen duizenden mensen af. Aan de verplichte anderhalve meter afstand werd geen gehoor gegeven. Halsema stond erbij en keer er naar, ook nog eens zonder mondkapje op!

Maar goed, nu Halsema weet dat ze (voorlopig) genoeg mandaat heeft van haar linkse gemeenteraad en zodoende kan aanblijven als burgemeester van Amsterdam, heeft ze de touwtjes weer strak in handen. Een aangekondigde demonstratie voor vandaag tegen de anderhalvemetersamenleving was dan ook niet verantwoord volgens Halsema en werd dus door haar VERBOTEN!

Thomas Croiset van Uchelen, de organisator van de demonstratie tegen 1,5 meter afstand, snapt HELEMAAL NIETS van het besluit om het protest niet door te laten gaan:

“Vanmiddag staan er duizenden Black Lives Matter-demonstranten op het Malieveld. Maar wij mogen niet. Dat is discriminatie.”

Van Uchelen maakt hier een duidelijk statement. Want in een land waar we zeggen dat we zoveel geven om onze vrijheden, blijkt dat in de praktijk soms toch iets anders uit te pakken als bestuurders het er niet mee eens zijn. Dit is niet alleen discriminatie, zoals Van Uchelen zelf stelt, dit is reinste beperking van onze vrijheid en het recht op demonstreren.