Video! Zwarte influencer walgt van BLM-demonstraties: ‘Ik zag blanken knielen voor zwarte Amerikanen, smeken om vergiffenis! Afschuwelijk!’

De Black Lives Matter-demonstraties, die na de dood van George Floyd als een storm over de VS begonnen te razen, namen verschrikkelijke wendingen. En dan bedoel ik niet alleen de plunderingen en het geweld, maar ook het feit dat blanke Amerikanen menen te moeten knielen voor zwarte Amerikanen en smeken om vergeven te worden! De (zwarte) auteur en influencer (half miljoen Twitter-volgers) David J. Harris Jr. zag dit ook en spreekt zich uit: “It’s disgusting!”

Eerst maar even de video:

White Americans kneeling for blacks??? I'm sorry, this is disgusting!

Harris vindt het hoogtijd om zich met de discussie te bemoeien, want dit wordt te gek.

Het idee achter de demonstraties

De demonstraties, zo zeggen de demonstranten althans, zijn bedoeld om aandacht te vragen voor racisme, discriminatie en het daaruit voortvloeiende politiegeweld tegen specifieke (achtergestelde) groepen. Omdat die groepen achtergesteld zijn, is de kans op criminaliteit en geweld véél hoger, en de kans om de sociale ladder op te klimmen natuurlijk veel lager. Zo’n milieu is op zichzelf al moeilijk genoeg om uit te kunnen komen. Als de politie ze dan ook nog eens structureel, decennialang extra hard aanpakt, dan hebben ze geen schijn van kans. Het lijkt er dan op dat ze worden onderdrukt en de boosdoener is ‘de blanke onderdrukker’.

Het eerste doel is dan om het politiegeweld te laten stoppen, mede door racisme en discriminatie tegen te gaan. Het tweede doel is dan om die ongelijkheid op één of andere manier recht te trekken, zodat men weg kan uit dat milieu (of dat milieu kan veranderen). En om dat te bereiken, zal de achtergestelde groep dus ‘als gelijke’ (aan ‘de blanke onderdrukker) moeten gaan worden beschouwd.

Gecorrumpeerd idee

Over de precieze oorzaken, schuldigen en oplossingen kan worden getwist. De meningen zijn er overduidelijk behoorlijk over verdeeld! Harris ziet het helemaal verkeerd gaan. Blanke Amerikanen die zich een schuldgevoel aan hebben laten praten voor iets waar zij helemaal niets mee te maken hebben gehad: een erfzonde.

Een radicaal element in die BLM-demonstranten is ervan overtuigd dat de ongelijkheid puur de schuld is van blanke westerlingen, die de verrotte milieus waarin zwarte Amerikanen leven: hebben gecreëerd; in stand hebben gehouden; of hebben verergerd. Met onderdrukking, in de vorm van politiegeweld, om dit nog wat extra kracht bij te zetten.

Maar hierdoor maakt men een paar kritische denkfouten. Men probeert namelijk niet meer om gelijkwaardigheid te creëren tussen blank en zwart Amerika, maar om zwart voor te trekken en blank, als vergelding, achter te stellen! Een volslagen idioot (en gevaarlijk) idee. Maar het ergste is nog wel dat blanken dit zich aan laten praten en hier actief (vrijwillig!!!) in meegaan. Harris heeft helemaal gelijk met wat hij zegt in die video!