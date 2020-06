Voorverkoop! Het nieuwe boek van Thierry Baudet te koop: gesigneerd en al

Goed nieuws voor heel rechts Nederland: het nieuwe boek van Thierry Baudet is al in de voor-verkoop gegaan. Op 27 juni ligt het boek daadwerkelijk écht in de winkel, maar je kunt nu al een exemplaar bestellen. Doe je dat, dan krijg je een exclusieve druk, gesigneerd door Baudet zelf.

Er zijn drie grote projecten die de politiek in álle Westerse landen domineren: onbeperkte immigratie, dictatoriale klimaatplannen, en een van boven opgelegde Europese eenwording. Maar: geen van deze projecten helpt ons ook maar één stap verder. Sterker nog, ze staan haaks op het gezond verstand.

In Politiek van het Gezond Verstand presenteert Baudet zijn alternatief. Het boek neemt de lezer mee in de opbouw van een ongekend succesvolle politieke vernieuwingsbeweging. We volgen Forum voor Democratie op de voet via de belangrijkste stappen en speeches vanaf het ontstaan van de partij tot het moment waarop FVD uitgroeide tot de grootste ledenpartij van Nederland.

Het boek biedt de belangrijkste argumenten voor de noodzakelijke maatschappelijke koerswijziging, maar kan ook gelezen worden als een liefdesverklaring aan de Europese beschaving — maar dan wel de Europese beschaving zoals die er is en altijd geweest is. In al haar diepte, kracht, én veekleurigheid.

En nu het goede nieuws: hoewel het boek pas op 27 juni in de schappen ligt kunt u Politiek van het Gezond Verstand nu al bestellen . Als u dat doet krijgt u niet alleen de eerste druk van dit boek — dat natuurlijk een bestseller wordt — maar uw exemplaar wordt ook nog eens hoogstpersoonlijk gesigneerd door Thierry Baudet.

Dus, doe uzelf een plezier en bestel Politiek van het Gezond Verstand.