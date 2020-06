Waarom een VPN een dikke power-up voor je Netflix is

Natuurlijk: Netflix staat garant voor duizenden uren kijkplezier, en je bent een knappe jongen als je de hele Netflixbibliotheek weet uit te spelen. Maar wist dat je veel meer uit je abbo kunt halen?

Dat zit zo: het ene Netflixaanbod is het andere niet. Als Hollander krijg je de Nederlandse versie van de streamingdienst voorgeschoteld. Een prima collectie waar je tijden mee vooruit kan, zul je zeggen, maar wat als we je vertellen dat het Amerikaanse Netflix aanbod een paar duizend méér films en series bevat? En dat terwijl we minimaal evenveel betalen als de Muricans. Oneerlijk? Best wel. Onontkoombaar? Geenszins. We leggen het even uit.

Hoe Netflix je aanbod afknijpt

Zoals Amerikaanse mediagiganten gewoon is, ontfutselt Netflix zonder veel moeite alle informatie die ze nodig hebben aan jouw internetverbinding. Zit je thuis, in je favoriete koffietent of op de uni, dan ziet Big N dat je vanaf een Nederlands IP-adres surft, en schotelt je dan ook het Nederlandse Netflix aanbod voor.

Hier zit hem de truc: wat nu als je een Amerikaanse IP-adres kan regelen? Je raadt het al: dan openen de deuren naar de Amerikaanse website van Netflix. En wat nog mooier is, deze hack werkt ook om bijvoorbeeld de Japanse, Britse of Duitse Netflixbibliotheek te ontgrendelen. Je gaat er al lekker voor zitten, maar hoe regel je die buitenlandse IP-adressen?

VPN to the rescue

Een VPN ken je vast wel van werk. Voorheen vooral gebruikt om op een veilige manier verbinding te leggen met het bedrijfsnetwerk. Nog steeds is digitale veiligheid en anonimiteit een goede reden om een VPN te gebruiken (denk aan de onbeveiligde wifi in de trein of in bovengenoemde koffietent), maar nog beter is dat moderne VPN’s een uitgebreide keuze hebben als het gaat om serverlanden.

Praktisch betekent dit dat je met één klik kunt verbinden met een server in VS (oh hi US Netflix en Hulu), het Verenigd Koninkrijk (how do you do BBC iPlayer) of Japan (konnichi wa all-you-can-watch anime).

Makkelijk en betaalbaar

Toch klinkt een VPN nog steeds ingewikkeld en vooral prijzig. Ook dat is echter allang niet meer zo. De markt met VPN aanbieders is zeer concurrerend, dus de bedrijven buitelen over elkaar om de meest gebruiksvriendelijke software en apps te bieden voor de laagste prijs. Voor minder dan de prijs van een Big Mac per maand kun je al aan de slag.

Je hoeft je ook geen zorgen te maken dat je meerdere abonnementen moet afsluiten omdat je zoveel gadgets hebt. Elke zichzelf respecterende VPN laat je namelijk op minimaal 5 apparaten tegelijk ingelogd zijn. Er zijn er zelfs waarbij dit aantal onbeperkt is. Handig voor de hele familie of vriendenschare!