Youp van ’t Hek bestrijdt de Deugwaanzin en haalt hard uit naar Arie Boomsma, Norbert ter Hall én Wilfred Genee

Het gebeurt bijna nooit meer, dus het is bijzonder nieuwswaardig als het wél het geval is: het NRC Handelsblad heeft zowaar een column gepubliceerd van iemand die niet druk bezig is met Deugen. Het gaat, hoe kan het ook anders, om een stuk van Youp van ’t Hek.

In “Veronica in fight” veegt Van ’t Hek op grandioze, heerlijke wijze de vloer aan met alle Deugrukkers van Nederland, en dan specifiek met Arie Boomsma, Norbert ter Hall (die verder niemand kent, maar die nu in de aandacht staat omdat hij een smerige adverteerdersbeller pur sang is) en Wilfred Genee. Hier, lees de hele column maar (met dank aan Van ’t Hek die zijn stuk gewoon volledig op Twitter heeft gegooid):

“Wie Norbert ter Hall is? Een doodenge deugneus eerste klas, die tachtig jaar geleden een bloeiende carriere had kunnen maken bij een zekere partij,” schrijft Van ’t Hek onder meer. “Samen met onze Arie uiteraard.”

“Arie deugt,” schrijft hij ook. “Aan alle kanten deugt-ie. Jezus Christus wat deugt onze Arie. Hij is de opperbevelhebber van het almaar uitdijende gutmenschenbataljon.”

En over Wilfred Genee:

“Voor die presentator wordt het moeilijker [dan voor René van der Gijp en Johan Derksen]. Althans dat hoop ik. Als ik die Wilfred Genee over een jaar met een Daklozen-krant voor een Albert Heijn zie staan krijgt hij van mij geen cent. Zoals ik ook de Appie voorlopig niet meer in ga. Burgerlijke fatsoensrakkers.”

Zo, die zit.

