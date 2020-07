Moet je binnenkort een grote uitgave doen? Dan kun je dit mogelijk niet (volledig) financieren met eigen geld. Gelukkig kun je tegenwoordig geld lenen, zodat je toch het gewenste bedrag bij elkaar krijgt. Sommige mensen sluiten zonder blikken of blozen een lening af. Dit is echter niet verstandig. De kans is dan namelijk groot dat je een verkeerde keuze maakt. Hier zit je niet op te wachten, want dit kan nadelige gevolgen hebben. Om jou hiervoor te behoeden, zetten we hieronder een aantal aandachtspunten bij het lenen van geld op een rijtje.

1. BKR of niet?

Indien je geld leent bij een bank of kredietverstrekker, wordt er vaak gekeken naar jouw registratie bij het Bureau voor Krediet Registratie (BKR). Indien je hier negatief geregistreerd staat, is de kans groot dat een bank of kredietverstrekker jou geen geld leent. Er zijn echter ook kredietverstrekkers die geld lenen zonder BKR. Hierdoor is het zelfs mogelijk om geld te lenen wanneer je negatief geregistreerd staat.

2. Hoe zit het met de rente?

Geld lenen kost geld. Over het geleende bedrag betaal je namelijk altijd rente, waardoor het voor de verstrekkende partij interessant is om jou geld te lenen. Je betaalt echter lang niet overal dezelfde hoeveelheid rente. Daarom raden wij jou aan om hier altijd goed naar te kijken voordat je een lening afsluit. Wanneer je te snel kiest, sluit je mogelijk een lening af met een veel te hoge rente. Zodoende ben je in verhouding dus behoorlijk wat geld kwijt.

3. Snel nodig of niet?

Heb je direct geld nodig? Kies dan voor een kredietverstrekker waar snel geld lenen tot de mogelijkheden behoort. Indien je een partij gevonden hebt waarbij dit mogelijk is, heb je het gewenste bedrag vaak al binnen 24 uur op je rekening staan. Je kunt het dus binnen de kortste keren uitgeven. Indien er minder haast bij is, kun je alle opties rustig afwegen. In dat geval raden wij jou zeker aan om de verschillende kredietverstrekker goed met elkaar te vergelijken. Op deze manier slaag je er uiteindelijk in om een weloverwogen keuze te maken.