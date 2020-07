Afgevallen Mona Keijzer roept CDA-leden op: ‘Stem op Pieter Omtzigt!’

Mona Keijzer mag dan wellicht niet meer in de race zijn voor het CDA-lijsttrekkerschap, de Volendamse blondine roept haar achterban nu op om op de rebelse kandidaat Pieter Omtzigt te stemmen.

Mona Keijzer had altijd al de droom gehad om fractievoorzitter van haar partij (CDA) te worden. Dat is nu niet gelukt en in 2012 moest ze ook al het onderspit delven aan Sybrand Buma. Wel wist Keijzer tijdens de verkiezingen in 2012 en 2017 de nummer 2 op de lijst van het CDA veilig te stellen. Daarbij haalde ze veel voorkeursstemmen.

Met haar campagneslogan ‘Wees wijzer, stem Keijzer’ wist ze de derde plaats te behalen in de strijd om het lijsttrekkerschap van het CDA. De vierde kandidaat, Kamerlid Martijn van Helvert, trok zich al eerder terug voor de stemming nadat hij had aangenomen dat er te weinig mandaat was voor zijn kandidatuur.

De leden van het CDA hebben nog tot dinsdag 12 uur de tijd om hun keuze te maken tussen de overgebleven kandidaten. Het is dan ook de vraag welke kant het CDA op wil gaan: Kiezen ze voor de flamboyante progressieve jongeling Hugo de Jonge of gaat het CDA-electoraat toch voor de bewezen kracht en rebel Pieter Omtzigt?