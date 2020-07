Alles ist vorbei: Duitse economie krijgt MEGAklap. 11,7% krimp BBP

Het gaat helemaal mis met de Duitse economie. Als mensen dachten dat het niet goed gaat in Nederland, nou, laat ze dan even bij de oosterburen kijken. Daar is het zo mogelijk nog erger. Voorlopig dan — want wat in Duitsland gebeurt komt uiteindelijk altijd naar Nederland, vaak in nóg grotere vormen.

Het nieuws van de dag is dat de Duitse economie met meer dan 10 procent gekrompen is in het tweede kwartaal van 2020. Die krimp is in vergelijking met het kwartaal ervoor, toen er ook al een krimp was van 2 procent. Dat was niet plezant, maar de nieuwe krimp is écht vreselijk.

En dan zijn we er nog niet. Het AD legt uit:

In vergelijking met het tweede kwartaal van vorig jaar daalde het Duitse bbp met 11,7 procent. De coronacrisis en de lockdownmaatregelen raakten bijvoorbeeld de Duitse auto-industrie hard, net als de investeringen, export en winkelverkopen.

Dit zijn catastrofale cijfers. Veel erger dan dit wordt het niet. Dit zijn… zelfs de crisis van 2008 is hier niets bij. Het enige waar ik aan kan denken, in moderne tijden, is de crisis van 1929/begin jaren 30 van de vorige eeuw. Die was ook ongelooflijk en richtte een ware ravage aan. We weten allemaal wat daar het gevolg van was. Inderdaad, de Tweede Wereldoorlog. Want zonder die enorme economische ramp was Hitler nooit aan de macht gekomen.

Tijd om ons echt heel ernstig zorgen te maken. Niet alleen over de economie, maar ook over wat dit politiek kan doen.

